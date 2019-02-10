Тіна – найцікавіша з усього, – Дан Балан відверто прокоментував свій флірт на "Голосі країни"

Молдовський співак Дан Балан, який вперше посів крісло зіркового тренера на шоу "Голос країни 9", привернув неабияку цікавість глядачів. Все тому, що артист відверто показує симпатію до Тіни Кароль.

У програмі "Світське життя" Дан Балан вирішив відкрити завісу та відверто розповісти, що відбувається між ним та тендітною Тіною Кароль. За його словами, все, що бачать телеглядачі – це справжні емоції, бо молдовський співак не вміє грати в таких ситуаціях.

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Я все роблю реально, я не можу фальшивити, грати, особливо з такими емоціями. Це не для шоу. Я хотів, щоб мені було цікаво у суддівському кріслі, тому що там багато пауз, ми сидимо зранку до ночі. Я шукав, що мене по-справжньому зацікавить, і виявилося, що Тіна – найцікавіша з усього,

– зазначив Дан Балан.

Водночас харизматичний співак не приховує, що між ним та Тіною Кароль таки промайнула якась іскра. Та поки Дан Балан не береться прогнозувати, як далі розвиватимуться їхні стосунки.

"Мені здається у нас якась синергія відбулась, нам було цікаво, щось було. Але поки це на рівні гри якоїсь. Вона жінка і зрозуміло, що вдає з себе фортецю, неприступну. За цим цікаво спостерігати. Як буде – побачимо", – додав Дан Балан.

Варто зазначити, що під час так званих "сліпих прослуховувань" артист відзначився не одним романтичним вчинком. Дан Балан, виконуючи свою пісню "Люби", спустився до Тіни Кароль та галантно запросив її до дуету, однак артистка делікатно відмовила зірці. Окрім цього, двоє зіркових суддів вже встигли і вперше станцювати. Дан Балан хотів навчити Тіну Кароль гуцулки, однак вона дала йому кращий майстер-клас.