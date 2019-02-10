Тіна – найцікавіша з усього, – Дан Балан відверто прокоментував свій флірт на "Голосі країни"

514 Читать новость на русском
Голос країни 9 сезон: Дан Балан і Тіна Кароль
Голос країни 9 сезон: Дан Балан і Тіна Кароль / www.depo.ua

Молдовський співак Дан Балан, який вперше посів крісло зіркового тренера на шоу "Голос країни 9", привернув неабияку цікавість глядачів. Все тому, що артист відверто показує симпатію до Тіни Кароль.

У програмі "Світське життя" Дан Балан вирішив відкрити завісу та відверто розповісти, що відбувається між ним та тендітною Тіною Кароль. За його словами, все, що бачать телеглядачі – це справжні емоції, бо молдовський співак не вміє грати в таких ситуаціях. 

Читайте також: Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати

Я все роблю реально, я не можу фальшивити, грати, особливо з такими емоціями. Це не для шоу. Я хотів, щоб мені було цікаво у суддівському кріслі, тому що там багато пауз, ми сидимо зранку до ночі. Я шукав, що мене по-справжньому зацікавить, і виявилося, що Тіна – найцікавіша з усього,
– зазначив Дан Балан. 

Дан Балан і Тіна Кароль

Водночас харизматичний співак не приховує, що між ним та Тіною Кароль таки промайнула якась іскра. Та поки Дан Балан не береться прогнозувати, як далі розвиватимуться їхні стосунки. 

"Мені здається у нас якась синергія відбулась, нам було цікаво, щось було. Але поки це на рівні гри якоїсь. Вона жінка і зрозуміло, що вдає з себе фортецю, неприступну. За цим цікаво спостерігати. Як буде – побачимо", – додав Дан Балан. 

Варто зазначити, що під час так званих "сліпих прослуховувань" артист відзначився не одним романтичним вчинком. Дан Балан, виконуючи свою пісню "Люби", спустився до Тіни Кароль та галантно запросив її до дуету, однак артистка делікатно відмовила зірці. Окрім цього, двоє зіркових суддів вже встигли і вперше станцювати. Дан Балан хотів навчити Тіну Кароль гуцулки, однак вона дала йому кращий майстер-клас. 

blog_ava
У французькому Ліоні прогримів вибух: є жертви
сьогодні
2791
Теги: LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
9 лютого 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
352
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1089
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
592
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 190
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1593
Київський торт – рецепт та поради з приготування
8 лютого 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 903
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук