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Тіна Кароль перенесла березневі концерти через коронавірус: відомі нові дати

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Тіна Кароль перенесла концерти через коронавірус / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль перенесла 19 концертів, які були заплановані на березень, у зв'язку із пандемією коронавірусу. Знаменитість повідомила прихильникам нові дати.

Тіна Кароль приєдналася до числа артистів, які скасували чи перенесли свої виступи. Співачка розпочала всеукраїнський тур і на березень було заплановано 19 концертів, проте через оголошення карантину, зірка перенесла свої виступи на травень-липень 2020 року. Про це Тіна повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

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Такі міри довелося прийняти задля безпеки глядачів та зменшення ризиків поширення інфекції. Артистка запевнила прихильників, що усі квитки, які були куплені раніше, є дійсними і закликала шанувальників берегти себе. 

Нові дати виступів Тіни Кароль:

25 травня Бердянськ
26 травня Енергодар
27 травня Кам'янське
28 травня Мелітополь
29 травня Покровськ
01 червня Трускавець
02 червня Радивилів
03 червня Дубно
04 червня Червоноград
09 червня Ковель
10 червня Володимир-Волинський
11 червня Луцьк
12 червня Рівне
14 червня Жмеринка
15 червня Могильов-Подільський
16 червня Умань
17 червня Біла Церква
20 червня Сміла
21 червня Олександрія
22 червня Горішні Плавні
23 червня Миргород
28 червня Бурштин
29 червня Коломия
30 червня Долина
01 липня Новий Розділ
02 липня Золочів

 

По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Музика Афіша Тіна Кароль
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