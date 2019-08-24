Тіна Кароль чуттєво виконала гімн України на урочистому святкуванні Дня Незалежності: відео

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Відома українська співачка та народна артистка України Тіна Кароль удостоїлася виконати гімн України під час ранкової Ходи Гідності на Майдані Незалежності.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує свій 28 рік Незалежності. З нагоди свята нашої держави та українців на Майдані Незалежності у центрі Києва пройшла Хода Гідності, під час якої Тіна Кароль зачарувала чуттєвим виконанням гімну України.

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На даху консерваторії Тіна Кароль постала у розкішній білій сукні з воланами, яку доповнила аксесуарами в кольорах українського прапора. На її шиї виблискувало намисто з колосків, а на руці сяяв перстень з масивного синього та жовтого каміння.

Варто додати, що народна артистка України не дарма обрала красиву білу сукню, оскільки білий колір уособлює чистоту і початок нового періоду життя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Аксесуари Тіни Кароль на виступі під час Ходи Гідності / Instagram / @tina_karol
 

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Теги: День Незалежності LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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