Тіна Кароль, Джамала та інші зірки на премії Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки

Грандіозна музична премія "Золота Жар-птиця" відбулась 18 квітня у Національному палаці мистецтв "Україна". На урочисту подію приїхали сотні зірок, які не лише отримали бажані статуетки, а й похизувались своїми сукнями та смокінгами.

Музична премія "Золота Жар-птиця" назвала номінантів в одинадцяти категоріях ще 11 березня, однак лише 18 квітня шляхом попереднього голосування було визначено, хто з українських зірок удостоївся щорічної премії.

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А перед церемонією нагородження та виступами зірок традиційно була організована червону доріжку. Хвилина за хвилиною нею крокували перші зірки українського шоу-бізнесу, які прибули на "Золоту Жар-птицю" або в складі гурту, або з парою, або ж самотніми. Втім, більшість з них виглядала просто бездоганно – Тіна Кароль у сексуальній чорно-білій сукні, стильна Злата Огневич в синьому смокінгу, продюсер Потап в костюмі із золотистим орнаментом, епатажна реперка Alyona Alyona в casual-образі та багато інших.

Які зірки завітали на червону доріжку премії – дивіться у нашій фотопідбірці.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Оля Цибульська і Нікіта Добринін / Instagram / @cybulskaya



Григорій Решетник, Катерина Ковальчук, Нікіта Добринін та Іраклі Макацарія / Instagram / @grisha_reshetnik



Світлана Тарабарова / Instagram / @orlovskiy_alosha



Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich



Гурт "Антитіла" / Instagram / @antytila_official



Потап і Катя Осадча / Instagram / @svitsketv



Гурт The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss



Гурт "ТНМК" / Instagram / @fahot



Гурт KADNAY / Instagram / @k.a.d.n.a.y



Гурт DILEMMA / Instagram / @dilemma.ua