Тіна Кароль, Джамала та інші зірки на премії Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Грандіозна музична премія "Золота Жар-птиця" відбулась 18 квітня у Національному палаці мистецтв "Україна". На урочисту подію приїхали сотні зірок, які не лише отримали бажані статуетки, а й похизувались своїми сукнями та смокінгами.
Музична премія "Золота Жар-птиця" назвала номінантів в одинадцяти категоріях ще 11 березня, однак лише 18 квітня шляхом попереднього голосування було визначено, хто з українських зірок удостоївся щорічної премії.
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А перед церемонією нагородження та виступами зірок традиційно була організована червону доріжку. Хвилина за хвилиною нею крокували перші зірки українського шоу-бізнесу, які прибули на "Золоту Жар-птицю" або в складі гурту, або з парою, або ж самотніми. Втім, більшість з них виглядала просто бездоганно – Тіна Кароль у сексуальній чорно-білій сукні, стильна Злата Огневич в синьому смокінгу, продюсер Потап в костюмі із золотистим орнаментом, епатажна реперка Alyona Alyona в casual-образі та багато інших.
Які зірки завітали на червону доріжку премії – дивіться у нашій фотопідбірці.
Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Оля Цибульська і Нікіта Добринін / Instagram / @cybulskaya
Григорій Решетник, Катерина Ковальчук, Нікіта Добринін та Іраклі Макацарія / Instagram / @grisha_reshetnik
Світлана Тарабарова / Instagram / @orlovskiy_alosha
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich
Гурт "Антитіла" / Instagram / @antytila_official
Потап і Катя Осадча / Instagram / @svitsketv
Гурт The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss
Гурт "ТНМК" / Instagram / @fahot
Гурт KADNAY / Instagram / @k.a.d.n.a.y
Гурт DILEMMA / Instagram / @dilemma.ua