Тіна Кароль, Джамала та інші зірки на премії Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки

400 Читать новость на русском
Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки / Фото з соцмереж

Грандіозна музична премія "Золота Жар-птиця" відбулась 18 квітня у Національному палаці мистецтв "Україна". На урочисту подію приїхали сотні зірок, які не лише отримали бажані статуетки, а й похизувались своїми сукнями та смокінгами.

Музична премія "Золота Жар-птиця" назвала номінантів в одинадцяти категоріях ще 11 березня, однак лише 18 квітня шляхом попереднього голосування було визначено, хто з українських зірок удостоївся щорічної премії.

Читайте також: Золота Жар-птиця 2019: переможці престижної музичної премії

А перед церемонією нагородження та виступами зірок традиційно була організована червону доріжку. Хвилина за хвилиною нею крокували перші зірки українського шоу-бізнесу, які прибули на "Золоту Жар-птицю" або в складі гурту, або з парою, або ж самотніми. Втім, більшість з них виглядала просто бездоганно – Тіна Кароль у сексуальній чорно-білій сукні, стильна Злата Огневич в синьому смокінгу, продюсер Потап в костюмі із золотистим орнаментом, епатажна реперка Alyona Alyona в casual-образі та багато інших.

Які зірки завітали на червону доріжку премії – дивіться у нашій фотопідбірці.

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Оля Цибульська і Нікіта Добринін / Instagram / @cybulskaya

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Григорій Решетник, Катерина Ковальчук, Нікіта Добринін та Іраклі Макацарія / Instagram / @grisha_reshetnik

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Світлана Тарабарова / Instagram / @orlovskiy_alosha

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Гурт "Антитіла" / Instagram / @antytila_official

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Потап і Катя Осадча / Instagram / @svitsketv

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Гурт The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Гурт "ТНМК" / Instagram / @fahot

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Гурт KADNAY / Instagram / @k.a.d.n.a.y

Золота Жар-птиця: фото з червоної доріжки
Гурт DILEMMA / Instagram / @dilemma.ua

blog_ava
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
сьогодні
12343
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Мода Тіна Кароль Джамала Злата Огневич The Hardkiss Оля Цибульська Світлана Тарабарова
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
сьогодні 11:03 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 12340
Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
18 квітня 20:02 Фільми квітня: 7 найкращих прем'єр, які варто відвідати
Уляна Корицька 1064
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
18 квітня 18:20 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
659
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
18 квітня 15:12 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
787
Морквяний кекс – рецепт десерту без яєць
18 квітня 12:03 Морквяний кекс – рецепт десерту без яєць
Богданна Рибак 934
Новини
Більше новин
Залиште відгук