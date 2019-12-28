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Тіна Кароль феєрично виступила у суперфіналі "Х-фактору": відео

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Тіна Кароль / ТСН

Неймовірна та популярна співачка Тіна Кароль, яка стала суддею Нацвідбору на Євробачення 2020, просто феєрично відкрила суперфінал шоу "Х-фактор" 10 сезон. Вона розпочала своєю відомою піснею "Выше облаков".

Також співачка виконала безліч своїх хітів на сцені. Цікаво, що Тіна декілька разів змінювала свої образи просто на сцені.

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Спочатку артистка вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон. Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які було з'єднано за сюжетом речитативом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений X-Factor UA (@xfactorstb)

Так, Тіна влаштувала справжнє шоу з перевдяганнями та танцями. А в кінці Тіна з’явилася і срібній сукні, яка ідеально підкреслювала фігуру співачки, та виконала приспіви пісень "Жизнь продолжается" і "Здаться ты всегда успеешь", "Дикая вода" та інші.

Дивіться відео: як виступила Тіна Кароль на "Х-факторі"

Окрім неї, у суперфіналі "Х-фактору" виступили багато зірок, які порадували глядачів хітами: "Антитіла", Олександр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Monatik (Дмитро Монатік), Вєрка Сердючка та інші.

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Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль Музика
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