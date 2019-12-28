Тіна Кароль феєрично виступила у суперфіналі "Х-фактору": відео

Неймовірна та популярна співачка Тіна Кароль, яка стала суддею Нацвідбору на Євробачення 2020, просто феєрично відкрила суперфінал шоу "Х-фактор" 10 сезон. Вона розпочала своєю відомою піснею "Выше облаков".

Також співачка виконала безліч своїх хітів на сцені. Цікаво, що Тіна декілька разів змінювала свої образи просто на сцені.

Цікаво! Тіна Кароль готується до особливого шоу "Різдвяна історія": що про це відомо

Спочатку артистка вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон. Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які було з'єднано за сюжетом речитативом.

Так, Тіна влаштувала справжнє шоу з перевдяганнями та танцями. А в кінці Тіна з’явилася і срібній сукні, яка ідеально підкреслювала фігуру співачки, та виконала приспіви пісень "Жизнь продолжается" і "Здаться ты всегда успеешь", "Дикая вода" та інші.

Дивіться відео: як виступила Тіна Кароль на "Х-факторі"

Окрім неї, у суперфіналі "Х-фактору" виступили багато зірок, які порадували глядачів хітами: "Антитіла", Олександр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Monatik (Дмитро Монатік), Вєрка Сердючка та інші.