Тіна Кароль готує особливий виступ на День Незалежності: фото

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Тіна Кароль готується до виступу на День Незалежності
Тіна Кароль готується до виступу на День Незалежності / www.5.ua

Днями стало відомом, що Тіна Кароль заспіває гімн під час Ходи гідності 24 серпня. Однак звичайним виступом артистка не обмежиться: спільно з Аланом Бадоєвим вона готує особливу постановку.

На офіційній Instagram-сторінці знаменитий кліпмейкер опублікував знімки, зроблені на даху столичної консерваторії. Саме там Алан Бадоєв провів фінальні репетиції з Тіною Кароль до Дня Незалежності. 

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У дописі режисер зізнався, що багато людей відмовляли його від задуму, однак всупереч всім порадам він таки втілить оригінальну ідею щодо виступу артистки. Деталей постановки Алан Бадоєв не розкриває, однак зізнається, що Тіна Кароль погодила його ідею та вже активно готується до знакового виступу. 

Так багато людей говорили: "Це неможливо, не вийде, не можна! Зрештою, Тіна не погодиться лізти на дах консерваторії... І ось ми на ньому, і вже репетируємо, і кадр буде грандіозний, такий як був уві сні! Потрібно вірити в свої бажання, не дозволяйте розтягувати на компроміси ваш задум і все вийде! Дякую, Тіно, за підтримку, артистичний авантюризм і безстрашність,
– написав Алан Бадоєв. 

Тіна Кароль готується до виступу
Тіна Кароль готується до виступу / Фото: Instagram / @alanbadoev 

Алан Бадоєв і Тіна Кароль на репетиції до Дня Незалежності
Алан Бадоєв і Тіна Кароль на репетиції / Фото: Instagram / @alanbadoev

Про те, що Тіна Кароль стане запрошеною зіркою на урочистостях з нагоди Дня Незалежності стало відомо 21 серпня. Артистка виконає гімн під час першої в історії України Ходи гідності – офіційного маршу, що відбудеться в Києві. Окрім Тіни Кароль, українці зможуть побачити виступ солістки гурту ONUKA Нати Жижченко, п’ятьох оркестрів, українських зірок світової оперної сцени – Андрія Романенко, Євгена Орлова, Оксани Крамаревої та Анжеліни Швачки, 18 піаністів і народних артистів України.

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Теги: Новини України День Незалежності LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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