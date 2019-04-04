Тіна Кароль і "Бумбокс" презентували пісню "Безодня": аудіозапис
Українська поп-діва Тіна Кароль і хіп-хоп гурт "Бумбокс" здивували новиною про спільну колаборацію декілька днів тому, а вже в четвер, 4 квітня, презентували очікувану композицію.
Артисти повідомили про презентацію пісні "Безодня", яку вони записали дуетом, у вівторок, 2 квітня. Тіна Кароль та гурт "Бумбокс" опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах фотоанонс.
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Автором слів до україномовної композиції став фронтмен і соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Ауідозапис треку з'явився на YouTube-каналі колективу. Після публікації запис одразу ж отримав чимало схвальних відгуків від слухачів.
Варто додати, що в четвер, 4 квітня, у прямому ефірі на офіційних сторінках в Instagram та Facebook, Тіна Кароль та учасники гурту відповідатимуть на питання шанувальників, а також презентують відеокліп.
Слухати пісню Тіни Кароль і "Бумбокс" "Безодня" онлайн: аудіозапис
Текст пісні "Безодня"
Руками, вустами, волоссям, плечима,
Мовчанням, словами, думками, очима,
Однакові різні, ми рівні сьогодні
Між нами півкроку, між нами безодня
Маленька сховалася в темряві лячно, лячно
Я все відчуваю, я всю тебе бачу
І ковдрою теплою, кожухом стану
Якщо ти попросиш, як не перестанеш
Вустами, світлинами, текстами, снами
Не передати, що діється з нами
І знаю, як часом буває самотньо
До тебе півкроку, до тебе безодня
Якби докричався, якби ти почула
Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я
Скажи, чи нам з іншими буде так само
Руками, плечима, волоссям, вустами
Тебе, тебе
Я там посеред ночі кличуть
Тебе, тебе
Не продам і не позичу
Тебе, тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Наш світ під три чорти несеться
Як вибуху хвиля
Як річкою крига
Нехай шкереберть все це
І догори дригом
Твій голос прямісінько
Тебе
Тебе посеред ночі кличу
Тебе
Не продам і не позичу
Тебе
Скелею із солі стану
Але, але
Віритимемо в останню
Віритимемо в останнє
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