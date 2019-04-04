Тіна Кароль і "Бумбокс" презентували пісню "Безодня": аудіозапис

Українська поп-діва Тіна Кароль і хіп-хоп гурт "Бумбокс" здивували новиною про спільну колаборацію декілька днів тому, а вже в четвер, 4 квітня, презентували очікувану композицію.

Артисти повідомили про презентацію пісні "Безодня", яку вони записали дуетом, у вівторок, 2 квітня. Тіна Кароль та гурт "Бумбокс" опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах фотоанонс.

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Автором слів до україномовної композиції став фронтмен і соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Ауідозапис треку з'явився на YouTube-каналі колективу. Після публікації запис одразу ж отримав чимало схвальних відгуків від слухачів.

Варто додати, що в четвер, 4 квітня, у прямому ефірі на офіційних сторінках в Instagram та Facebook, Тіна Кароль та учасники гурту відповідатимуть на питання шанувальників, а також презентують відеокліп.

Слухати пісню Тіни Кароль і "Бумбокс" "Безодня" онлайн: аудіозапис

Текст пісні "Безодня"

Руками, вустами, волоссям, плечима,

Мовчанням, словами, думками, очима,

Однакові різні, ми рівні сьогодні

Між нами півкроку, між нами безодня

Маленька сховалася в темряві лячно, лячно

Я все відчуваю, я всю тебе бачу

І ковдрою теплою, кожухом стану

Якщо ти попросиш, як не перестанеш

Вустами, світлинами, текстами, снами

Не передати, що діється з нами

І знаю, як часом буває самотньо

До тебе півкроку, до тебе безодня

Якби докричався, якби ти почула

Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я

Скажи, чи нам з іншими буде так само

Руками, плечима, волоссям, вустами

Тебе, тебе

Я там посеред ночі кличуть

Тебе, тебе

Не продам і не позичу

Тебе, тебе

Скелею із солі стану

Але, але

Наш світ під три чорти несеться

Як вибуху хвиля

Як річкою крига

Нехай шкереберть все це

І догори дригом

Твій голос прямісінько

Тебе

Тебе посеред ночі кличу

Тебе

Не продам і не позичу

Тебе

Скелею із солі стану

Але, але

Віритимемо в останню

Віритимемо в останнє