Тіна Кароль і Дан Балан підкорили мережу романтичним виступом на M1 Music Awards: відео

Знамениті артисти Дан Балан і Тіна Кароль стали запрошеними зірками ювілейної п'ятої церемонії нагородження M1 Music Awards. На шоу вони виконали спільну пісню "Домой", продемонструвавши романтичну постановку.

Як відомо, урочиста подія пройшла 30 листопада в столичному Палаці Спорту. Вже вдруге поспіль Тіна Кароль виступила в ролі музичного продюсера M1 Music Awards. Поп-діва запросила до прямого ефіру найуспішніших артистів України, які наживо виконали одні з найпопулярніших хітів свого репертуару.

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Не оминула вона увагою і власні композиції. На шоу Тіна Кароль презентувала дуетну пісню з харизматичним Даном Баланом. Артисти виконали ліричний трек "Домой" під світло ліхтариків, якими запалав весь зал Палацу Спорту.

Романтичну атмосферу доповнила постановка Дана Балана і Тіни Кароль. Зірки мали один на двох мікрофон, тому стояли дуже близько. За постановкою, Тіна і Дан перебували на рухомій платформі, а вкінці перформансу лягли на підвищення. Мабуть, всі глядачі очікували на поцілунок знаменитих вокалістів, однак цього все ж не трапилось. Водночас у мережі знову припустили, що між артистами є особлива ніжність, яка може вказувати на ймовірний роман. Поки співаки не коментували жодних припущень.

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Що відомо про дуетну пісню Кароль і Балана

Вперше композицію "Домой" Тіна Кароль і Дан Балан презентували на "Танцях з зірками 2019". Тоді вокалісти показали не менш романтичний номер, ніж на M1 Music Awards. Це перша дуетна пісня Тіни і Дана, яка одразу ж викликала жваве обговорення у мережі.

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Прихильники зірок вкотре припустили, що між артистами спалахнули почуття, а їхнє спілкування не обмежується роботою. Особливу ніжність між Тіною Кароль і Даном Баланом можна було побачити і під час "Голосу країни", де співаки були зірковими суддями. Молдовський артист галантно залицявся до Тіни Кароль та в прямому ефірі дарував їй квіти і присвячував пісні. Вже після шоу Дан Балан відверто заявив, що його колега – це найкраще, що було на вокальному проєкті.

Сама ж Тіна Кароль не припиняє переконувати публіку, що наразі її серце зайняв тільки один чоловік – її 11-річний син Веніамін. "На сьогодні я не зустріла людину, з яким можу відчувати себе безтурботно. А може бути, і не шукаю. У моєму житті є тільки син і музика. На цьому крапка", – сказала Тіна.