Тіна Кароль і Дан Балан прокоментували свій роман

Українська співачка Тіна Кароль та молдавський артист Дан Балан вдвох прокоментували, на якій стадії стосунків вони перебувають.

У програмі "Світське життя" Катерина Осадча спитала Тіну і Дана, чи вони на стадії залицяння, чи у них вже почався роман. На це Кароль кокетливо усміхнулася, а молдавський співак відповів: "Роман звісно! Роман написаний рукою генія".

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Також зірки розповіли про те, як з'явилася ідея чуттєво заспівати дуетну пісню "Додому" в один мікрофон на музичній церемонії M1 Music Awards. Таке виконання ще більше розбурхало уяву прихильників, які підозрювали Кароль і Балана у романтичних відносинах, адже на сцені їхні губи були в міліметрі одне від одного. Автором ідеї стала Тіна.

"Вона мені зателефонувала о третій ранку, я спав. Каже: "У мене така ідея – що як ми використаємо один мікрофон на двох?", а я кажу: "Тіно, спимо, вранці поговоримо". Прокидаюся, а у мене візуалізація!" – розповів Дан Балан.

Що відомо про дует Кароль і Балана?

Вперше композицію "Домой" Тіна Кароль і Дан Балан презентували на "Танцях з зірками 2019". Тоді вокалісти показали не менш романтичний номер, ніж на M1 Music Awards. Це перша дуетна пісня Тіни і Дана, яка одразу ж викликала жваве обговорення у мережі, адже шанувальники припустили про ймовірні почуття між артистами. Ще під час "Голосу країни" Дан Балан залицявся до Тіни Кароль та в прямому ефірі дарував їй квіти і присвячував пісні. Вже після шоу чоловік відверто заявив, що його колега – це найкраще, що було на вокальному проєкті.

Однак Тіна Кароль не припиняє переконувати публіку, що наразі її серце зайняв тільки один чоловік – її 11-річний син Веніамін. "На сьогодні я не зустріла людину, з яким можу відчувати себе безтурботно. А може бути, і не шукаю", – сказала вона.