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Тіна Кароль і Дан Балан влаштували пристрасні танці на шоу Голос країни: запальне відео

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Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @_fantina

Популярна українська співачка Тіна Кароль вже давно підігріває інтерес до своїх стосунків з колегою по "Голосу країни" харизматичним Даном Баланом, які дуже схожі на романтичні. Під час виступу одного із учасників проєкту вони влаштували запальні танці прямо на сцені.

Вчора, 5 квітня, у вокальних нокаутах за участь у чвертьфіналі вокального шоу боролися учасники команди Потапа та Насті Каменських. Під час виступу одного з конкурсантів Максима Перепелиці Тіна та Дан не змогли стримати емоцій та влаштувала запальні танці на сцені.

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Максим виконав енергійну пісню Old Town Road так, що весь зал, в тому числі й судді, почали танцювати. Дан підійшов до Тіни та нахилився, дивлячись їй в очі. В той час вона кокетливо запитала у нього "Ти ковбой, бой?". Сміючись, підняла ніжку, яку Балан поцілував. 

Після цього розпочався пристрасний танець зіркових тренерів, який відбувся на сцені. До крісла Дан поніс Тіну, піднявши її на руки. 

Ми побігли на сцену, бо Максим спустився в зал. Подумали, що "святе місце порожнім не буває",
– сказала співачка після виступу. 

Ведучі шоу Катя Осадча та Юрій Горбунов запропонували тренерам взяти участь в проєкті "Танці з зірками", зазначивши, що професіоналом буде Тіна.

"Я буду муштрувати Дана", – з усмішкою відповіла Кароль.

Танці Тіни Кароль та Дана Балана на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Додамо, залицяння Дана до Тіни розпочалися в 2019 році. Тоді він вперше став тренером вокального телепроєкту "Голос країни". Молдавський співак називає Кароль "Білою королевою", в той час, як себе "Дракулою" або "Чорним королем". Мільйони українців пильно стежать за грайливими стосунками виконавців. Проте сама артистка спростовує ці чутки і зазначає, що в її серці наразі є місце лише для одного чоловіка – 11-річного сина Веніаміна. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Дан Балан Тіна Кароль
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