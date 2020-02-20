Тіна Кароль, Монатік і Потап пригадали курйозні ситуації, які з ними ставались на виступах

Ювілейний 10 сезон "Голосу країни" привернув увагу тисяч українців. Суддівські крісла зайняли одні з найуспішніших вітчизняних зірок – Тіна Кароль, Монатік, Потап, Настя Каменських та Дан Балан. Однак на шляху до слави і вони мали конфузи.

Про це зіркові тренери "Голосу країни-10" розповіли виданню "Теленеделя". Так, Тіна Кароль пригадала свій виступ на конкурсі "Нова хвиля-2005". Просто під час виступу в артистки вимкнувся мікрофон. Однак конфуз не змусив зірку покинути сцену чи збентежитись, Тіна Кароль продовжила виступ без нього.

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"Це був переломний момент і я заслужила відзнаку в конкурсі. Часто кажу учасникам своєї команди на "Голосі країни", що потрібно бути готовим до всього і ніколи не здаватися, що б не відбувалося: забули слова, не взяли ноту або мікрофон раптово вийшов з ладу – неважливо! Ти живеш тут і зараз – на сцені!" – зазначила Тіна Кароль.

Дивіться виступ Тіни Кароль на "Новій хвилі": відео

А от Потап згадав, як виступав у дуеті з Настею Каменських. Перед одним із концертів організатор шоу зник з усіма гонорарами. Всупереч інциденту Потап таки вийшов на сцену та виступив перед глядачами. Артист зізнався, що у складні моменти пригадує історію, яка його надихає не здаватись.

"Одного разу після концерту до мене підійшла дівчинка зі словами: "Потап, завдяки вашим пісням я знову почала спілкуватися з татом". Щось вона почула в моїх текстах, щось прочитала між рядків, після чого подзвонила батькові, з яким не бачилася 15 років. У мене ж у цей період була складна ситуація в житті – і в фінансових питаннях, і в творчості. Але та фраза змотивувала працювати далі, шукати вихід із ситуації. Досі переконаний: заради таких моментів варто жити і творити. Успіх дається не всім і не просто так. На шляху до нього часто отримуєш ляпаси. Це довга і важка боротьба, перш за все, з самим собою", – розповів Потап.

Відверто про курйозні моменти розповів Монатік. Виявилось, що в артиста було чимало таких ситуацій. Зокрема, Монатік впав на сцені на початку свого виступу в Білорусі, а в Лондоні під час шоу випадково вибив собі зуб.

"Але навіть коли всі навколо почнуть твердити, що ти багато чого досяг, випробування не завершилися. У найвідповідальніший момент можна впасти на сцені перед 13-тисячною аудиторією, як у мене вийшло в Мінську, і це на самому початку концерту, під час виконання першої пісні! Тоді потрібно встати, обіграти це як частину програми і продовжити шоу. Були в мене й інші випадки. Лондон, мрія всіх артистів – концертний майданчик "О2", адреналін неймовірно зашкалює. І в цей момент я вибиваю мікрофоном передній зуб!" – згадав співак.

Окрім цього, конфуз стався і на першому стадіонному концерті Монатіка. Просто перед виходом на сцену "Олімпійського" в усьому кварталі зникла електрика. Та з кожним, хто втілює свою мрію, трапляються конфузи, переконаний Монатік. Головне – не здаватись та впевнено йти далі.

"Я переконаний, що такі емоції і ситуації переживає кожен, хто йде до своєї мрії. Тому як би не ламала доля, все це не дарма", – додав він.