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Тіна Кароль обрала сексуальну сукню для ефіру "Голосу країни-10"

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Тіна Кароль на "Голосі країни-10"
Тіна Кароль на "Голосі країни-10" / Instagram / @_fantina

Співачка Тіна Кароль вирішила епатувати в останньому випуску ювілейного 10 сезону "Голосу країни". У фіналі вона з'явилась у сукні з сексуальним декольте.

Як відомо, Тіна Кароль – любителька ефектних дизайнерських суконь, які підкреслюють її струнку фігуру. Тому поява попдіви у 15 випуску "Голосу країни" не стала винятком. У фіналі рейтингового шоу Тіна Кароль з'явилась у чорній сукні з сексуальною зоною декольте. Пікантності образу зіркової тренерки додавала відсутність спідньої білизни. 

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Через пандемію коронавірусу Тіна Кароль, як і її колеги по шоу, залишились вдома. Тому з власних маєтків вони в онлайн-режимі коментували виступи учасників та закликали глядачів голосувати за своїх підопічних. 

Тіна Кароль встановила камеру у своєму своєрідному кабінеті, який розташований на горищі її маєтку. Артистка позувала на фоні свічок та квітів, а також білого фортепіано, що виглядало дуже романтично. А от запис вона почала з ванної кімнати, поставши у рушнику на голові. 

Цікаво, що попередні сукні для "Голосу країни-10" були не менш звабливими. Так, на кастингах шоу Тіна Кароль постала у бежевому вбранні, розшитому паєтками. Вже вокальні двобої зваблива тренерка проєкту зустріла у білосніжній сукні з асиметричним вирізом, а на нокаутах красувалась у жовтому приталеному платті. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Еротика Новини LifeStyle Новини України Тіна Кароль LifeStyle Стиль і мода
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