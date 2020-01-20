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Тіна Кароль обрала звабливий образ для прем’єри десятого сезону шоу "Голос країни"

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Співачка Тіна Кароль / Instagram /@tina_karol

19 січня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра десятого сезону шоу "Голос країни". Цьогоріч серед тренерів вкотре є чарівна Тіна Кароль, яка незмінно вражає прихильників своїм вишуканим стилем та звабливим вбранням. Не став винятком останній світський вихід української попдіви.

Народна артистка України любить приголомшувати публіку своїми образами. На прем'єрі ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Тіна виділилася ефектним образом серед своїх колег. 

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Співачка обрала для прем’єри вбрання від бренду лондонського дизайнера David Koma. Бежева сукня на тонких бретелях, розшита паєтками, ідеально підкреслила її розкішні форми. Яскравим акцентом стало відверте декольте. Тіна доповнила образ бежевими босоніжками на шпильці, ніжним манікюром та незмінними голлівудськими локонами.

З аксесуарами Тіна Кароль вирішила бути стриманою. Співачка доповнила вбрання сережками-кільцями, колечками на пальцях рук. Акцент у макіяжі зробила на червоній помаді.

Тіна Кароль не вперше обирає для світських виходів сукні від бренду David Koma. Ми підготували підбірку фото попдіви у вбраннях від лондонського дизайнера.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
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