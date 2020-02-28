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Тіна Кароль одягнула медичну маску через епідемію коронавірусу: відео

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Коронаврус у світі: Тіна Кароль приміряла медичну маску / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль не залишається осторонь новин про епідемію коронавірусу у світі. Тому для запланованої мандрівки вона придбала спеціальну медичну маску, що показала прихильникам у мережі.

Відповідне відео з'явилось на її офіційній інстаграм-сторінці. Тіна Кароль позувала перед камерою свого смартфона у чорній медичній масці, яка може вберегти її від вірусної недуги. А вже у коментарях до допису співачка зізналась, що має заплановану поїздку до Великобританії, де живе та навчається її єдиний син – 11-річний Веніамін. 

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"Оберігайте себе та інших. Бути готовим – означає спокій! Здоров’я нам… Вилітаю до синочка, тож треба вберегти його близьких та себе", – зазначила Тіна Кароль. 

Через епідемію в аеропортах вимірюють температуру тіла людей. Окрім цього, чимало пасажирів подорожують виключно зі спеціальними масками. Знаменитості, які мають заплановані події в рамках Тижня моди в Парижі, також дослухались до порад медиків. Так, знаменита модель Белла Хадід зробила фото медичній масці на борту літака та закликала всіх прихильників дбати про своє здоров'я. Таку ж позицію висловила Селена Гомес, яка навіть для мандрівки містами США одягнула спеціальну маску. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bella (@bellahadid)

Як відомо, коронавірус поширився з китайського Ухяня. Станом на 28 лютого у світі інфіковано понад 83 тисяч людей. Окрім цього, зафіксовано близько 3 тисяч летальних випадків внаслідок недуги. Багато жертв хвороби – літні люди. 

У Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям, адже вірус стрімко поширюється світом. Крім Китаю, спалахи недуги зафіксовано у Південній Кореї, Японії та Італії. Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, на борту якого – 3700 людей з 56 країн. Серед них – 25 українців. 

Наразі в Україні не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус. 20 лютого уряд повернув на Батьківщину вітчизняних туристів з Уханя. Вони перебувають на обсервації в Нових Санжарах, що на Полтавщині. 

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус Covid-19 Велика Британія Тіна Кароль
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