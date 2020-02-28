Тіна Кароль одягнула медичну маску через епідемію коронавірусу: відео

Співачка Тіна Кароль не залишається осторонь новин про епідемію коронавірусу у світі. Тому для запланованої мандрівки вона придбала спеціальну медичну маску, що показала прихильникам у мережі.

Відповідне відео з'явилось на її офіційній інстаграм-сторінці. Тіна Кароль позувала перед камерою свого смартфона у чорній медичній масці, яка може вберегти її від вірусної недуги. А вже у коментарях до допису співачка зізналась, що має заплановану поїздку до Великобританії, де живе та навчається її єдиний син – 11-річний Веніамін.

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"Оберігайте себе та інших. Бути готовим – означає спокій! Здоров’я нам… Вилітаю до синочка, тож треба вберегти його близьких та себе", – зазначила Тіна Кароль.

Через епідемію в аеропортах вимірюють температуру тіла людей. Окрім цього, чимало пасажирів подорожують виключно зі спеціальними масками. Знаменитості, які мають заплановані події в рамках Тижня моди в Парижі, також дослухались до порад медиків. Так, знаменита модель Белла Хадід зробила фото медичній масці на борту літака та закликала всіх прихильників дбати про своє здоров'я. Таку ж позицію висловила Селена Гомес, яка навіть для мандрівки містами США одягнула спеціальну маску.

Як відомо, коронавірус поширився з китайського Ухяня. Станом на 28 лютого у світі інфіковано понад 83 тисяч людей. Окрім цього, зафіксовано близько 3 тисяч летальних випадків внаслідок недуги. Багато жертв хвороби – літні люди.

У Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям, адже вірус стрімко поширюється світом. Крім Китаю, спалахи недуги зафіксовано у Південній Кореї, Японії та Італії. Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess, на борту якого – 3700 людей з 56 країн. Серед них – 25 українців.

Наразі в Україні не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус. 20 лютого уряд повернув на Батьківщину вітчизняних туристів з Уханя. Вони перебувають на обсервації в Нових Санжарах, що на Полтавщині.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу