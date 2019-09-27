Тіна Кароль одягнула спокусливу мінісукню: звабливе фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / tabloid.informator.press

Українська поп-діва та кокетлива спокусниця Тіна Кароль впродовж останнього часу доволі часто публікує звабливі фото. На одній із останніх світлин співачка постала у рожевій короткій сукні українського бренду.

Тіна Кароль любить підкреслювати свою фігуру облягаючим вбранням, акцентуючи увагу на окремих частинах тіла. Часто співачка демонструє свою тонку талію, пишний бюст, пружні сідниці чи стрункі ноги. Більшість її суконь достатньо еротичні, втім на ній абсолютно не виглядають вульгарно.

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На кадрі українська виконавиця постала в атласній рожевій короткій сукні українського бренду CULTNKD. Авторкою вбрань є львів’янка Мері Семенченко (Фуртас). Елементи гардеробу української дизайнери вже приміряли Селін Діон, Кайлі та Кендалл Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol wearing @cultnkd Ph @spromojna #тинакароль

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Образ співачка доповнила багряною помадою та кучерями. В коментарях підписники осипали співачку схвальними відгуками: "Вау", "Я в шоці", "Як можна бути такою сексуальною?", "Тіна – надзвичайна красуня", "Дівчина вогонь", "Схоже буде пожежа".

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Теги: LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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