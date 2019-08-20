Тіна Кароль оголила груди в сексуальній сукні: фото

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Тіна Кароль оголила груди на "Українській пісні"
Тіна Кароль оголила груди на "Українській пісні" / Прес-служба

Українська співачка Тіна Кароль не припиняє вражати прихильників досить відвертими знімками та образами. Днями артистка взяла участь у фестивалі, де засвітила пікантне сценічне вбрання.

17 серпня у Львові відгриміла одна з очікуваних музичних подій року – фестиваль "Українська пісня / Ukrainian Song Project 2019". Організатори шоу підготували для меломанів багато сюрпризів, зокрема, запросили на концерт популярних артистів – Арсена Мірзояна, MELOVIN, Alyosha, TARABAROVA, TAYANNA, Jerry Heil, гурти "Без Обмежень", DILEMMA та інших. Серед хедлайнерів фестивалю була й талановита Тіна Кароль, яка вразила глядачів своїм виходом. 

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Для виступу співачка обрала розкішну сукню малинового кольору. На вбранні Тіни Кароль виднілось плісирування та рукави, які зробили її образ казковим. Однак найбільше привернула увагу людей зона декольте. Сценічна сукня артистки мала трикутний виріз, тому тканина ледь прикривала пишні груди Тіни Кароль.

Тіна Кароль на фестивалі
Тіна Кароль на фестивалі "Українська пісня" / Фото: прес-служба

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль оголила пишні груди
Тіна Кароль оголила пишні груди / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль у Львові
Тіна Кароль у Львові / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina

Приголомшлива Тіна Кароль
Приголомшлива Тіна Кароль / Фото: Insragram / @tinakarol_fantina

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Перед фестивалем Тіна Кароль зізналась, що для неї цікавий фестиваль "Українська пісня". Артистка, яка наразі записує альбом у США, прагне переконатись, що її пісні досі захоплюють меломанів. Відтак на сцені у Львові вона виконала свої знані хіти – "Перечекати", "Україна – це ти", "Намалюю тобі зорі", "Закрили твої очі", "Ніжно". 

Мені цікавий цей проект, хочу подивитися в очі публіці і зрозуміти, чи в правильному напрямку я йду,
– розповідала раніше Тіна Кароль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тина Кароль во Львове! #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Фестивалі Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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