Тіна Кароль приголомшила відвертим кліпом "Сила высоты": грайливе відео

Популярна українська поп-співачка Тіна Кароль приголомшила своїх прихильників новою піснею "Сила высоты" та кліпом до неї. Зірка приміряла пікантні образи та постала у ролику оголеною.

6 грудня в Україні відбулась прем'єра кліпу Тіни Кароль "Сила высоты". За лічені години після публікації гарячий ролик зібрав понад 130 тисяч переглядів та 9 тисяч вподобань.

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Режисером пікантного кліпу став Хіндрек Маасик. За його задумом, Тіна Кароль постає перед глядачами у ролі ніжної та спокусливої жінки, яку здатен приборкати тільки один чоловік. Артистка приміряла звабливу приталену сукню та знялась оголеною у воді.

"Кліп на пісню Тіни Кароль "Сила высоты" – це еталонне відображення краси жінки. Тіна надихає знімати такі чуттєві, художні, тонкі за змістом роботи. Її сексуальність делікатна, її магнетизм у деталях. Переступаючи через шаблони запитів, я хотів показати в цьому кліпі ясну, красиву, щиру картину, як би це зробив будь-який художник. Для багатьох у мистецтві Тіна Кароль є музою, і для мене зокрема", – розповів Хіндрек Маасик.



Тіна Кароль у кліпі "Сила висоти" / скріншот

Я щаслива знову об'єднати навколо себе найкращих і створити нове життя. Пісні для мене – це моє життя. "Сила высоты" – про відданість жінки своєму чоловікові, яка покірно оберігає його,

– розповіла Тіна Кароль.

Відеоробота співачки викликала захоплення у користувачів мережі. За їхніми словами, Тіна Кароль – "еталон ніжності та жіночності".

Дивіться новий кліп Тіни Кароль "Сила высоты" (відео):