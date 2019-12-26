24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Тіна Кароль опублікувала чарівні фото зі свого виступу з солісткою The Hardkiss

187 Читать новость на русском
Тіна Кароль і Юлія Саніна / Instagram / @tina_karol

Українська виконавиця Тіна Кароль відзначилась черговим грандіозним концертом "Різдвяна історія з Тіною Кароль" у Києві. Події відбулись 22, 23 і 24 грудня. На одному з них відбувся довгоочікуваний спільний виступ Кароль та солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Вони разом виконали офіційний саундтрек до українського фільму "Віддана" під назвою "Вільна".

Перші відеокадри з виступу зірок з'явились на фан-сторінці Тіни Кароль в інстаграмі ще 24 грудня. Прихильники були зачаровані злиттям двох голосів Тіни та Юлії, відтак не скупились на приємні коментарі в дописі.

Варто побачити: "Різдвяні історії" від Тіни Кароль: якими образами приголомшувала попдіва

А от вже днем раніше на інстаграм-сторінці Тіни Кароль з'явились чарівні фотографії за участю двох україсньких зірок. На них можна побачити, як Тіна була одягнута в ніжну блакитну сукню довжини максі, а Юлія – в коротке бежеве плаття з блакитно-прозорим шаром поверх основи сукні.

Тіна Кароль
Тіна Кароль і Юлія Саніна на концерті "Різдвяна історія з Тіною Кароль" у Києві / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль і Юлія Саніна виконували пісню "Вільна" / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль і Юлія Саніна / Instagram / @tina_karol

В мережі також вже з'явився аматорський відеоролик з концерту, де можна почути живе виконання пісні "Вільна", який неймовірно "полюбився" фанатам української попмузики.

Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна: дивитись відео онлайн

 

Авто розірвало навпіл після ДТП в Києві: відео
сьогодні
5388
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Тіна Кароль The Hardkiss
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:57 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 18639
сьогодні 10:26 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
Анастасія Манюхіна 1679
25 грудня 18:15 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 693
25 грудня 11:00 Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців
Олена Булан 738
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 18131
Новини
Більше новин
Залиште відгук