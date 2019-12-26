Тіна Кароль опублікувала чарівні фото зі свого виступу з солісткою The Hardkiss

Українська виконавиця Тіна Кароль відзначилась черговим грандіозним концертом "Різдвяна історія з Тіною Кароль" у Києві. Події відбулись 22, 23 і 24 грудня. На одному з них відбувся довгоочікуваний спільний виступ Кароль та солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Вони разом виконали офіційний саундтрек до українського фільму "Віддана" під назвою "Вільна".

Перші відеокадри з виступу зірок з'явились на фан-сторінці Тіни Кароль в інстаграмі ще 24 грудня. Прихильники були зачаровані злиттям двох голосів Тіни та Юлії, відтак не скупились на приємні коментарі в дописі.

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А от вже днем раніше на інстаграм-сторінці Тіни Кароль з'явились чарівні фотографії за участю двох україсньких зірок. На них можна побачити, як Тіна була одягнута в ніжну блакитну сукню довжини максі, а Юлія – в коротке бежеве плаття з блакитно-прозорим шаром поверх основи сукні.



Тіна Кароль і Юлія Саніна на концерті "Різдвяна історія з Тіною Кароль" у Києві / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль і Юлія Саніна виконували пісню "Вільна" / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль і Юлія Саніна / Instagram / @tina_karol

В мережі також вже з'явився аматорський відеоролик з концерту, де можна почути живе виконання пісні "Вільна", який неймовірно "полюбився" фанатам української попмузики.

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