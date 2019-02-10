Тіна Кароль отримала розкішний букет квітів від Дана Балана на "Голосі країни 9"

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Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram/ @goloskrainy_official

На початку четвертого випуску "сліпих прослуховувань" "Голосу країни 9" Тіна Кароль отримала пишний букет квітів від її залицяльника і нового тренера Дана Балана.

У неділю, 10 лютого, глядачі мали змогу побачити четвертий випуск "Голосу країни 9". Перед початком чергового ефіру "сліпих прослуховувань" ведучі, як завжди представляли тренерів проекту, які водночас виходили на сцену і займали свої крісла. Однак в четвертому випуску все було по-особливому. На місці Тіни Кароль на неї чекав приємний сюрприз.

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Співачка не приховувала свого здивування, коли побачила розкішний букет квітів на сидінні свого крісла. А Дан Балан у свою чергу відверто зізнався, що сюрприз організував ніхто інший, ніж він. Молдавський виконавець жартував, що вирішив зробити подарунок Тіні Кароль в знак їхнього примирення, однак вона здивувалася, почувши таку заяву і ствердила, що не ображалася на нього.

Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @goloskrainy_official

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Теги: LifeStyle Тіна Кароль Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 канал
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