Тіна Кароль отримала розкішний букет квітів від Дана Балана на "Голосі країни 9"

На початку четвертого випуску "сліпих прослуховувань" "Голосу країни 9" Тіна Кароль отримала пишний букет квітів від її залицяльника і нового тренера Дана Балана.

У неділю, 10 лютого, глядачі мали змогу побачити четвертий випуск "Голосу країни 9". Перед початком чергового ефіру "сліпих прослуховувань" ведучі, як завжди представляли тренерів проекту, які водночас виходили на сцену і займали свої крісла. Однак в четвертому випуску все було по-особливому. На місці Тіни Кароль на неї чекав приємний сюрприз.

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Співачка не приховувала свого здивування, коли побачила розкішний букет квітів на сидінні свого крісла. А Дан Балан у свою чергу відверто зізнався, що сюрприз організував ніхто інший, ніж він. Молдавський виконавець жартував, що вирішив зробити подарунок Тіні Кароль в знак їхнього примирення, однак вона здивувалася, почувши таку заяву і ствердила, що не ображалася на нього.



Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @goloskrainy_official