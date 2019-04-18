Тіна Кароль підкреслила струнку фігуру звабливою сукнею: фото

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Тіна Кароль на відкритті бутика Balmain
Тіна Кароль на відкритті бутика Balmain / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль підкорила прихильників звабливим образом на світському заході. Артистка постала в оксамитовій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Тіна Кароль давно стала своєрідним символом жіночності та ніжності в Україні. Кожен її публічний вихід зачаровує тисячі прихильників, які із задоволенням стежать за новинками гардеробу співачки. 

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Днями поп-діва стала запрошеною гостею відкриття бутика Balmain. Світський захід відбувся у Києві та об'єднав чимало представників українського шоу-бізнесу. Однак Тіна Кароль зуміла підібрати плаття, що виділяло її з-поміж інших красунь.

Перед камерами вона постала в оксамитовій сукні, яка ідеально підкреслила пишні груди артистки та її струнку талію. Вбрання мало чималий розріз на нозі, що додало пікантності вигляду Тіни Кароль. До сукні від Balmain артистка підібрала ефектні темно-червоні туфлі та підборах та сумочку, вартість якої оцінюють в майже 40 тисяч гривень. Ідеальна укладка волосся, червоний манікюр та макіяж з акцентом на губи завершили грайливий look Тіни Кароль. 

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль на світському заході
Тіна Кароль на світському заході / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль в оксамитовій сукні
Співачка Тіна Кароль в оксамитовій сукні / Instagram / @tina_karol

Сексуальний образ тіни Кароль
Сексуальний образ Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol

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Теги: Музика LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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