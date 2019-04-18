Тіна Кароль підкреслила струнку фігуру звабливою сукнею: фото

Українська співачка Тіна Кароль підкорила прихильників звабливим образом на світському заході. Артистка постала в оксамитовій сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Тіна Кароль давно стала своєрідним символом жіночності та ніжності в Україні. Кожен її публічний вихід зачаровує тисячі прихильників, які із задоволенням стежать за новинками гардеробу співачки.

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Днями поп-діва стала запрошеною гостею відкриття бутика Balmain. Світський захід відбувся у Києві та об'єднав чимало представників українського шоу-бізнесу. Однак Тіна Кароль зуміла підібрати плаття, що виділяло її з-поміж інших красунь.

Перед камерами вона постала в оксамитовій сукні, яка ідеально підкреслила пишні груди артистки та її струнку талію. Вбрання мало чималий розріз на нозі, що додало пікантності вигляду Тіни Кароль. До сукні від Balmain артистка підібрала ефектні темно-червоні туфлі та підборах та сумочку, вартість якої оцінюють в майже 40 тисяч гривень. Ідеальна укладка волосся, червоний манікюр та макіяж з акцентом на губи завершили грайливий look Тіни Кароль.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль на світському заході / Instagram / @tina_karol



Співачка Тіна Кароль в оксамитовій сукні / Instagram / @tina_karol