Тіна Кароль поділилась сексуальними знімками в ліжку

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Тіна Кароль знялась у сексуальній фотосесії
Тіна Кароль знялась у сексуальній фотосесії / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль вважається секс-символом українського шоу-бізнесу. Свою жіночність артистка часто підкреслює у грайливих сукнях та ефектних костюмах. Та днями Тіна Кароль засвітила досить звабливі знімки, зроблені у ліжку.

Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре розбурхала мережу пікантними фото. Артистка позувала перед фотографом Анною Гончаровою. Киянка вже не вперше працює з українськими зірками та вміло підкреслює їхню сексуальність на знімках. 

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Поп-діва вирішила почергово показати результати несподіваної співпраці. Тіна Кароль опублікувала фото, на якому постала у міні-сукні та сорочці. Сексуальності знімку додали чорно-білі тони та місце зйомки – велике ліжко, застелене білим простирадлом. Тіна Кароль показала перед камерою стрункі довгі ноги, які виглядали грайливо у кадрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Раніше Тіна Кароль показала ще більш пікантне фото. Співачка скинула сорочку, залишившись у міні-сукні. Знаменита поп-артистка вмостилась на ліжку та засвітила пишні груди. 

Наразі невідомо, чи сексуальні фото Тіни Кароль – частина якогось проекту, чи просто літня фотосесія зірки. Фотограф Анна Гончарова співпрацює з українським виданням Elle, тому гарячі знімки Тіни Кароль можуть з'явитись у номері глянцю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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