Тіна Кароль поділилась сексуальними знімками в ліжку

Співачка Тіна Кароль вважається секс-символом українського шоу-бізнесу. Свою жіночність артистка часто підкреслює у грайливих сукнях та ефектних костюмах. Та днями Тіна Кароль засвітила досить звабливі знімки, зроблені у ліжку.

Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре розбурхала мережу пікантними фото. Артистка позувала перед фотографом Анною Гончаровою. Киянка вже не вперше працює з українськими зірками та вміло підкреслює їхню сексуальність на знімках.

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Поп-діва вирішила почергово показати результати несподіваної співпраці. Тіна Кароль опублікувала фото, на якому постала у міні-сукні та сорочці. Сексуальності знімку додали чорно-білі тони та місце зйомки – велике ліжко, застелене білим простирадлом. Тіна Кароль показала перед камерою стрункі довгі ноги, які виглядали грайливо у кадрі.

Раніше Тіна Кароль показала ще більш пікантне фото. Співачка скинула сорочку, залишившись у міні-сукні. Знаменита поп-артистка вмостилась на ліжку та засвітила пишні груди.

Наразі невідомо, чи сексуальні фото Тіни Кароль – частина якогось проекту, чи просто літня фотосесія зірки. Фотограф Анна Гончарова співпрацює з українським виданням Elle, тому гарячі знімки Тіни Кароль можуть з'явитись у номері глянцю.