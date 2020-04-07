24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Тіна Кароль показала архівне фото: як артистка виглядала у школі

- Читать новость на русском
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль на карантині не дає нудьгувати своїм прихильникам. Зірка ділиться в інстаграм-сторіс кадрами з сином Веніаміном, а також архівними фото зі школи.

Вкрай рідко Тіна Кароль демонструє знімки з минулого, тому несподіване фото привернуло увагу всіх учасників її фан-групи. На карантині артистка згадала шкільні роки та показала фото з початкових класів. Тіна Кароль красувалась з великими білими бантами, які прикрашали її зачіску. Чарівна світлина викликала захват у мережі.

Спробуйте: Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати

"Я до того, як сколихнула цей світ", – підписала знімок Тіна Кароль. 

Ймовірно, на карантині Тіна Кароль має багато часу, щоб переглянути свої фотоальбоми. Таке припущення можна зробити з того, що це не перша дитяча світлина, якою поділилась артистка за останні кілька днів. 6 квітня прихильники Тіни поширили її чарівний знімок з бабусею та дідусем. 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:06 Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято
Традиції 47856
сьогодні , 10:37 Коронавірус в Росії: понад 1000 нових випадків за добу
Лікування 165230
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 7 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5156
сьогодні , 09:15 Кіборг: Найбільша загроза для України – депутати і АТОшники
Новини України 25452
сьогодні , 08:30 7 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 7600
сьогодні , 11:59 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 384339
сьогодні , 13:28 Єврейські кучки 2020: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою
Традиції 9480
сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
Здорове життя 73887
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда

Новини
Більше новин
Залиште відгук