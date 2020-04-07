Тіна Кароль показала архівне фото: як артистка виглядала у школі

Популярна українська співачка Тіна Кароль на карантині не дає нудьгувати своїм прихильникам. Зірка ділиться в інстаграм-сторіс кадрами з сином Веніаміном, а також архівними фото зі школи.

Вкрай рідко Тіна Кароль демонструє знімки з минулого, тому несподіване фото привернуло увагу всіх учасників її фан-групи. На карантині артистка згадала шкільні роки та показала фото з початкових класів. Тіна Кароль красувалась з великими білими бантами, які прикрашали її зачіску. Чарівна світлина викликала захват у мережі.

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"Я до того, як сколихнула цей світ", – підписала знімок Тіна Кароль.

Ймовірно, на карантині Тіна Кароль має багато часу, щоб переглянути свої фотоальбоми. Таке припущення можна зробити з того, що це не перша дитяча світлина, якою поділилась артистка за останні кілька днів. 6 квітня прихильники Тіни поширили її чарівний знімок з бабусею та дідусем.