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Тіна Кароль показала чуттєві фото та відео з нового концертного туру

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Співачка Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська виконавиця, суддя Національного відбору на Євробачення-2020 Тіна Кароль відправилася у всеукраїнський тур. Зірка поділилася з прихильниками серією фото та відео нових концертних постановок.

Тіна Кароль під час кожного світського виходу демонструє свій вишуканий смак. На виступах артистка показує, що вона не лише прекрасна виконавиця, а й ніжна та, водночас, пристрасна жінка. Під час гастролей співачка ділиться з підписниками в інстаграмі моментами з концертів.

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Нещодавно розпочався великий концертий тур народної артистки України Тіни Кароль. У ньому попдіву глядачі зможуть побачити у нових образах, вона постане перед шанувальниками ще більш чуттєвою та відвертою. Танцювальні постановки, неймовірної краси вбрання і найголовніше – голос, від якого будуть мурашки по шкірі.

Тіна вже встигла виступити в декількох містах України. У своєму фотоблогу вона ділиться з підписниками світлинами з концертів і поширює відео нових постановок. Пропонуємо насолодитися переглядом чуттєвих роликів на пісні "Закрили твої очі" та "Вільна", а також серією неймовірних кадрів.

Тіна Кароль
Тіна Кароль в новому концертному турі / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Концерт Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Тіна Кароль в білій атласній сукні / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Концертний образ Тіни / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Емоційна Тіна Кароль на сцені / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль
Чуттєва Тіна грає на акордеоні / Instagram / @tina_karol

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Музика Концерти Тіна Кароль LifeStyle
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