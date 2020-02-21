Тіна Кароль показала чуттєві фото та відео з нового концертного туру

Популярна українська виконавиця, суддя Національного відбору на Євробачення-2020 Тіна Кароль відправилася у всеукраїнський тур. Зірка поділилася з прихильниками серією фото та відео нових концертних постановок.

Тіна Кароль під час кожного світського виходу демонструє свій вишуканий смак. На виступах артистка показує, що вона не лише прекрасна виконавиця, а й ніжна та, водночас, пристрасна жінка. Під час гастролей співачка ділиться з підписниками в інстаграмі моментами з концертів.

Читайте також: Тіна Кароль зачарувала мережу спокусливими світлинами

Нещодавно розпочався великий концертий тур народної артистки України Тіни Кароль. У ньому попдіву глядачі зможуть побачити у нових образах, вона постане перед шанувальниками ще більш чуттєвою та відвертою. Танцювальні постановки, неймовірної краси вбрання і найголовніше – голос, від якого будуть мурашки по шкірі.

Тіна вже встигла виступити в декількох містах України. У своєму фотоблогу вона ділиться з підписниками світлинами з концертів і поширює відео нових постановок. Пропонуємо насолодитися переглядом чуттєвих роликів на пісні "Закрили твої очі" та "Вільна", а також серією неймовірних кадрів.



Тіна Кароль в новому концертному турі / Instagram / @tina_karol



Концерт Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль в білій атласній сукні / Instagram / @tina_karol



Концертний образ Тіни / Instagram / @tina_karol



Емоційна Тіна Кароль на сцені / Instagram / @tina_karol



Чуттєва Тіна грає на акордеоні / Instagram / @tina_karol