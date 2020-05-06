Тіна Кароль показала велике дерево у формі серця, яке росте в її саду: дивовижне фото

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль проводить карантин разом із сином Веніаміном у заміському будинку. Там у артистки є власний сад. Вона поділилася дивовижним фото, де показала каштан, що росте у формі серця.

Тіна Кароль не перестає вражати шанувальників. Вона не лише активно працює над своєю творчістю, а й проводить час разом із сином, займається хатніми справами. Артистка насолоджується природою, яка є на території її маєтку і ділиться красивими світлинами з фанатами. Днями в інстаграм-сторіс на її особистій сторінці з'явився чарівний кадр.

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Відомо, що Тіна любить рослини і її сад наповнений різноманітними деревами, кущами та квітами, які пишно зацвітають навесні. Одним із головних експонатів території навколо будинку є величезний каштан. Щороку він розпускається і приймає форму серця.

"І знову мій каштан росте серцем", – підписала знімок виконавиця.



Тіна Кароль показала каштан у формі серця / Instagram-Stories / @tina_karol

Нагадаємо, в березні син співачки посадив на подвір'ї дерево. Тоді вона поділилася роликом, де видно, як Веніамін сам викопав отвір для рослини та посадив її. А допомагав йому в цьому садівник, який розповідав, що і як робити.

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