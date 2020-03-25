24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Тіна Кароль показала, як тримає себе у формі під час карантину: фото та відео

-
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Народна артистка України Тіна Кароль дотримується карантину та без нагальної потреби не виходить з дому. Разом із сином вона відпочиває у заміському будинку. Днями вона поширила фото та відео, на яких показала, які підтримує спортивну форму, залишаючись в ізоляції.

Тіна Кароль залишається вдома та закликає до цього всіх прихильників. Зірка неодноразово зазначала, що цей час можна провести разом із дітьми та зробити ті справи, які відкладали на потім. Також співачка на власному прикладі демонструє, що карантин – це не час для лінощів і навіть, будучи вдома, потрібно слідкувати за собою.

Читайте також: Настя Каменських показала активне тренування під час карантину: відео

Фанати виконавиці поділилися з прихильниками світлинами з тренування у домашньому спортзалі та показали відео з фізичними вправами. Все це опублікували на фан-сторінці в інстаграмі.

На знімку Тіна позує, сидячи на килимку. Вона одягнена в темний топ з пікантним прозорим декольте та лосини. Спортивне вбрання кароль поєднала із білими кросівками.

Ідіть назустріч своєму страху і не звертайте. Кожен день – це шанс, ваша перемога над собою, виклик! Це неймовірно захоплюючий шлях, довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя ,
– прокоментувала світлину Тіна.

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків захворювання на Covid-19. Серед них підтвержено 19 618 смертей. 111 870 людям вдалося одужати. В Україні підтвердили 113 випадків інфікування, з яких 4 – летальні. Один пацієнт одужав. Також карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Громадян закликають залишатися вдома, а при перших симптомах інфікування звертатися до лікаря. 


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Уряд продовжив карантин до 24 квітня
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Фітнес Тіна Кароль Карантин в Україні 2020 LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 15:02 У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
Юлія Михайлова
сьогодні 13:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 12:01 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
сьогодні 11:30 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова
24 березня 19:35 "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук