Тіна Кароль показала, як тримає себе у формі під час карантину: фото та відео

Народна артистка України Тіна Кароль дотримується карантину та без нагальної потреби не виходить з дому. Разом із сином вона відпочиває у заміському будинку. Днями вона поширила фото та відео, на яких показала, які підтримує спортивну форму, залишаючись в ізоляції.

Тіна Кароль залишається вдома та закликає до цього всіх прихильників. Зірка неодноразово зазначала, що цей час можна провести разом із дітьми та зробити ті справи, які відкладали на потім. Також співачка на власному прикладі демонструє, що карантин – це не час для лінощів і навіть, будучи вдома, потрібно слідкувати за собою.

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Фанати виконавиці поділилися з прихильниками світлинами з тренування у домашньому спортзалі та показали відео з фізичними вправами. Все це опублікували на фан-сторінці в інстаграмі.

На знімку Тіна позує, сидячи на килимку. Вона одягнена в темний топ з пікантним прозорим декольте та лосини. Спортивне вбрання кароль поєднала із білими кросівками.

Ідіть назустріч своєму страху і не звертайте. Кожен день – це шанс, ваша перемога над собою, виклик! Це неймовірно захоплюючий шлях, довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя ,

– прокоментувала світлину Тіна.

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків захворювання на Covid-19. Серед них підтвержено 19 618 смертей. 111 870 людям вдалося одужати. В Україні підтвердили 113 випадків інфікування, з яких 4 – летальні. Один пацієнт одужав. Також карантинні заходи продовжили до 24 квітня. Громадян закликають залишатися вдома, а при перших симптомах інфікування звертатися до лікаря.



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