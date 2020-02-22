Тіна Кароль показала звабливу сукню на Нацвідборі Євробачення-2020: фото

У суботу, 22 лютого, відбувся довгоочікуваний фінал Національного відбору Євробачення-2020. Тіна Кароль з'явилась у прямому ефірі в досить звабливій сукні та посіла місце зіркового судді.

Тіна Кароль вкотре довела, що вона – не тільки поп-діва українського шоу-бізнесу, але й головна модниця. Щоразу вона вражає громадськість ефектними та водночас елегантними образами. Національний відбір Євробачення-2020, де Тіна Кароль оцінює виступи як зірковий суддя, не став винятком.

Важливо: Нацвідбір Євробачення-2020: онлайн-трансляція фіналу

У фіналі шоу співачка постала у чорній приталеній сукні, яка мала пікантні розрізи на талії. Тіна Кароль часто обирає вбрання від світових брендів, тому не виключено, що і новий одяг у гардеробі вона придбала від відомих лейблів. Співачка вирішила не експериментувати з іміджем та зробила хвилясте волосся та ніжний денний макіяж з акцентом на очі.



Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору / Скріншот



Романтичний образ Тіни Кароль / Скріншот



Зваблива сукня Тіни Кароль / Скріншот

Це не вперше Тіна Кароль підкреслила струнку фігуру у стильній сукні. У півфіналах Нацвідбору Євробачення-2020 артистка демонструвала одяг, який вже встиг підкорити мережу.

До слова, у фіналі Національного відбору виступлять Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod. Окрім цього, на сцену шоу вийдуть і зіркові судді. Своїм перформансом дивуватимуть Вєрка Сердючка і Тіна Кароль. Запрошеною гостею фіналу стане і Джамала.