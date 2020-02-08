Тіна Кароль постала в атласній сукні у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020: фото

Сьогодні, 8 лютого, розпочався перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Серед суддівського складу – знаменита українська виконавиця Тіна Кароль, яка незмінно приголомшує кожною своєю появою. Для прямого ефіру найрезонанснішої музичної події року вона обрала сукню у білизняному стилі.

Цілий рік Україна чекала на старт Нацвідбору на Євробачення-2020. Цьогоріч суддівський склад зазнав чималих змін. Оцінювати претендентів на перемогу будуть співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та експерт в музичній індустрії Віталій Дроздов. Для першого прямого ефіру Тіна Кароль обрала лаконічний образ у білизняному стилі від українського модного бренду від BEVZA.

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Тендітна білявка вирішила не зраджувати особистому іміджу. Співачка продемонструвала розкішний аутфіт total white. Обтисла атласна сукня підкреслила струнку фіругу зірки, а відверте декольте стало пікантною деталлю образу. На обличчі Тіни Кароль – традиційна яскрава помада червоного кольору та легкий макіяж. Look виконавиця та суддя Національного відбору доповнила вишуканою зачіскою з лаконічними локонами.

З аксесуарів Тіна Кароль обрала ланцюжок, браслет та сережки, які гармоніювали з її сукнею та босоніжками на високих підборах.



Тіна Кароль у першому півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 / Instagram / @eurovision.ua



Тіна Кароль у першому півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 / Screenshot / Instagram / @tina_karol

Нагадаємо, що сьогодні у прямому ефірі шоу глядачі зможуть побачити феєричні виступи гурту [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol.