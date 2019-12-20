Тіна Кароль повторила елітний образ Іванки Трамп: фото

Чимало модниць у світі ретельно вивчають тренди сезону і вправно застосовують їх у підборі одягу на кожний день. Однак вони не застраховані від своєрідного плагіату. Так, днями Тіна Кароль повторила образ радниці американського президента Іванки Трамп.

Як відомо, у гардеробі Тіни Кароль можна з легкістю знайти як вироби вітчизняних дизайнерів, так і легендарних брендів. Щоразу поп-діва українського шоу-бізнесу демонструє витончені вбрання, які підкреслюють її струнку фігуру. Винятком не став і ранковий телеефір, в якому взяла участь Тіна Кароль.

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В шоу артистка анонсувала грандіозне шоу, яке вона готує до показу вже наприкінці грудня 2019 року. Перед камерами Тіна Кароль постала у розкішному твідовому костюмі із золотими ґудзиками. Образ від Dolce & Gabbana складався з укороченого жакета та спідниці. Тіна Кароль підібрала взуття на підборах, яке додало елегантності її вигляду.



Тіна Кароль у стильному костюмі / Instagram / @tina_karol



Співачка Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Днями такий же образ продемонструвала знаменита американська модниця Іванка Трамп. Представниця Білого дому прийшла у костюмі від Dolce & Gabbana на саміт, присвячений одній з політичних реформ США. Однак Іванка Трамп вирішила замість спідниці обрати класичні штани з високою талією, до яких таких підібрала взуття на підборах.

Відомо, що вартість вбрання обидвох красунь сягає 4 тисяч доларів.



Іванка Трамп / Getty Images