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Тіна Кароль повторила елітний образ Іванки Трамп: фото

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Іванка Трамп і Тіна Кароль в однакових образах / Instagram / @tina_karol

Чимало модниць у світі ретельно вивчають тренди сезону і вправно застосовують їх у підборі одягу на кожний день. Однак вони не застраховані від своєрідного плагіату. Так, днями Тіна Кароль повторила образ радниці американського президента Іванки Трамп.

Як відомо, у гардеробі Тіни Кароль можна з легкістю знайти як вироби вітчизняних дизайнерів, так і легендарних брендів. Щоразу поп-діва українського шоу-бізнесу демонструє витончені вбрання, які підкреслюють її струнку фігуру. Винятком не став і ранковий телеефір, в якому взяла участь Тіна Кароль. 

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В шоу артистка анонсувала грандіозне шоу, яке вона готує до показу вже наприкінці грудня 2019 року. Перед камерами Тіна Кароль постала у розкішному твідовому костюмі із золотими ґудзиками. Образ від Dolce & Gabbana складався з укороченого жакета та спідниці. Тіна Кароль підібрала взуття на підборах, яке додало елегантності її вигляду. 

Тіна Кароль у стильному костюмі
Тіна Кароль у стильному костюмі / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Днями такий же образ продемонструвала знаменита американська модниця Іванка Трамп. Представниця Білого дому прийшла у костюмі від Dolce & Gabbana на саміт, присвячений одній з політичних реформ США. Однак Іванка Трамп вирішила замість спідниці обрати класичні штани з високою талією, до яких таких підібрала взуття на підборах. 

Відомо, що вартість вбрання обидвох красунь сягає 4 тисяч доларів. 

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода Новини LifeStyle Тіна Кароль Іванка Трамп
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