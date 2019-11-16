Тіна Кароль повторила образ "ангела" Victoria’s Secret: фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль щотижня приголомшує глядачів "Танців з зірками 2019" ефектними вбраннями. Як виявилось, на одному з ефірів артистка повторила образ "ангела" Victoria’s Secret Адріани Ліми.

У чвертьфіналі "Танців з зірками 2019" Тіна Кароль продемонструвала три кардинально інші вбрання. Сукня лимонного кольору без бретельок чи брутальні штани-бойфренди з топом – якими тільки образами не вражала поп-діва. Та найбільшу увагу ЗМІ привернула блискуча сукня від британського дизайнера David Koma.

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У брендовому виробі Тіна Кароль презентувала пісню "Иди на жизнь". Виступ супроводжувався ефектною постановкою, яка викликала овації в залі. Та вже після шоу артистка взяла участь у фотосесії, показавши з різних ракурсів новинку свого гардеробу.

Однак, як виявилось, смаки Тіни Кароль збіглись зі знаменитою красунею. У такій же сукні на початку осені красувалась "ангел" Victoria’s Secret Адріана Ліма. Розкішне вбрання вона продемонструвала на вечірці Harper's Bazaar ICONS, яка пройшла у Лос-Анджелесі. У мережі зазначили, що як Адріана Ліма, так і Тіна Кароль мали приголомшливий вигляд.