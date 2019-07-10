Тіна Кароль повторила образ Кендалл Дженнер: фотофакт

Українська співачка Тіна Кароль завжди вражає прихильників яскравими та жіночними вбраннями. Днями вона показала новинку свого гардеробу – блакитну сукню від Dolce & Gabbana. Як виявилось, раніше таке ж вбрання приміряла знаменита американська модель Кендалл Дженнер.

Тіна Кароль – одна з найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу. Тому зірка отримує сотні пропозицій від організаторів концертів та фестивалів. Так, 7 липня Тіна Кароль погодилась взяти участь в "Александрія збирає друзів-2019", що кожного року проходить у Білорусі. На заході всі прихильники звернули увагу на нову сукню поп-діви.

Читайте також: Сексуальна та хижа: Тіна Кароль показала фото з пляжу

Тіна Кароль красувалась у блакитній сукні від легендарного бренду Dolce & Gabbana. Вбрання мало прозорі шифонові рукави та сріблясті зав'язки.



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Всі прихильники були в захваті від нового образу Тіни Кароль. А от уважні користувачі мережі помітили, що сукню від Dolce & Gabbana раніше приміряла одна з найбагатших моделей світу та сестра Кім Кардашян – Кендалл Дженнер. У вбранні манекенниця взяла участь у стильній зйомці для російського видання Vogue. Кендалл додала пікантності своєму образу, не зав'язавши щільно сукню.



Тіна Кароль і Кендалл Дженнер / Instagram / @_fantina