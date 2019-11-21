Тіна Кароль презентувала чуттєвий кліп на пісню "Иди на жизнь": відео

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль презентувала довгоочікуваний кліп на трек "Иди на жизнь". Вихід ролика був анонсованим, відтак тисячі її прихильників стежили за ютуб-каналом, щоб одними з перших переглянути відео.

Як відомо, композиція Тіни Кароль "Иди на жизнь" стала однією з найуспішніших. Вперше трек зазвучав наприкінці жовтня 2019 року та одразу ж отримав шалену популярність у мережі. Сама Тіна Кароль зазначила, що новий хіт став її справжнім маніфестом. У пісні вона наче звертається до меломанів із закликом повернути віру в себе та без вагань йти до мети.

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"Усередині кожного з нас є маленька дитина, голос якої потрібно і важливо чути упродовж усього життя. Хто ж пророкує нам долю? Ніхто, доля всередині нас! Ми самі собі компас і путівник, потрібно тільки правильно і щиро робити свій вибір по життю! Нехай моя пісня допоможе зазирнути в свою душу і почути голос своєї внутрішньої дитини. Довіртеся йому, він підкаже правильний шлях. Ідіть на життя сміливо!" – закликала Тіна Кароль.

Ці слова і стали основою для кліпу. У ролику Тіна Кароль постала у білосніжній мереживній сукні та з маленькою дівчинкою. Так поп-діва символічно показала себе і ту дитину, яка завжди живе у її серці. Артистка прагне дослухатись до голосу дівчинки, що буквально зобразила режисерка Анна Пагава. Сам кліп знімали у Лос-Анджелесі, відтак глядачі побачать не тільки ефектні образи поп-діви, але й неперевершені краєвиди.

Дивіться чуттєвий кліп до пісні Тіни Кароль "Иди на жизнь": відео

Тіна Кароль – "Иди на жизнь": текст пісні

Ты не против учиться радоваться жизни

Всегда и всему говори "да"

Всегда и всему говори "да"

Закрыв дверь во вчера

Ты не помнишь ни одной своей ошибки

Нам небо всегда говорит "да"

А нам небо всегда говорит "да"

Сегодня только "да", сегодня только "да"

Сегодня только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Приспів:

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Я не вижу ни одной причины «против»

Того, чтобы только навстречу

Бежать, улыбаться навстречу

Лучам своей судьбы

Мы не против учиться радоваться жизни

И вместе с тобой говорить "да"

И вместе с тобой говорить "да"

С тобою только "да", с тобою только "да"

С тобою только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Приспів:

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь