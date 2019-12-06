Тіна Кароль презентувала дитячу аудіокнигу "Різдвяна історія"

Співачка вперше в Україні випустила аудіокнигу на стрімінговому сервісі AppleMusic. Зірка озвучила її разом з голосом "1+1" Сергієм Могилевським. Книга містить 9 розділів, в яких Тіна Кароль розповіла про різдвяні традиції, заспівала колядки та щедрівки. Як зізналася зірка, вона випустила її заради сина.

Сьогодні, 6 грудня, Тіна Кароль оголосила про прем'єру аудіокниги "Різдвяна історія" на сервісі Apple Music. Її реліз відбудеться 19 грудня. У доступному для найменших слухачів форматі зірка розповіла про свято і виконала традиційні українські різдвяні пісні.

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Мотивацією для неї став 9-річний син Веніамін, який проживає та навчається в Англії. Співачка наголосила, що формат дитячої аудіокниги в Україні практично відсутній. У той час, як за кордоном він популярніший від музики й відмінно працює в освітніх цілях.

Вона ставить у приклад свого сина Веніаміна, який підсумовує пройдений за день матеріал у дорозі завдяки аудіокнижкам. Тіна Кароль щиро сподівається, що син буде із задоволенням слухати "Різдвяну історію". В певному сенсі, вона зробила її заради Веніаміна, щоб він не забував рідну мову, поки перебуває в Англії,

Думаю, ця книжка сподобається багатьом діткам в Україні, адже вона розповідає про боротьбу добра і зла, про те, що в цьому житті є протиріччя, суперечки, але ніколи не можна здаватися, і завжди треба йти до своєї мети,

– відверто розповіла Тіна Кароль.

Прем'єра аудіокнижки приурочена до великого концерту "Різдвяна історія з Тіною Кароль", який відбудеться 22 та 24 жовтня у Палаці спорту. До святкового виступу долучаться найвідоміші зірки українського шоу-бізнесу та навіть оркестр Збройних Сил України.