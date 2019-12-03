Тіна Кароль приголомшила еротичним фото в боді

702 Читать новость на русском
Тіна Кароль в еротичній зйомці / Instagram / @tina_karol

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль розбурхала мережу сексапільним знімком. Артистка опублікувала світлину на інстаграм-сторінці, поставши перед прихильниками у чорному боді.

Співачку Тіну Кароль давно називають секс-символом вітчизняного шоу-бізнесу. Це і не дивно, адже кожен публічний вихід артистки гармонійно поєднує жіночність та сексуальність. Здебільшого Тіна Кароль постає перед прихильниками у дизайнерських сукнях зі спокусливим декольте або ж розрізом на нозі. Однак цього разу знімок зірки перевершив усі очікування підписників її блогу. 

Читайте також: У корсетній сукні від Versace: Тіна Кароль вразила трендовим образом

Тіна Кароль знялась у звабливій фотосесії, примірявши чорне боді від бренду Unique Lingerie. Вбрання підкреслило стрункі форми артистки та оголило її ноги. Еротичності знімку додала поза, яку обрала Тіна Кароль. Ймовірно, завдяки їй світлина отримала шалену популярність після публікації.

Відомо, що автором фото була Анна Гончарова. Фотограф не вперше співпрацює з Тіною Кароль та створює для неї ефектні чорно-білі знімки. Раніше артистка поставала перед камерою Гончарової у чорних штанах та майці або ж у сітчастій сукні. Як і на новому кадрі, буденний look Тіна Кароль з легкістю перетворила на фешн-образ, додавши до світлин своєї особливої пікантності.

 

Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
сьогодні
13881
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 23910
сьогодні 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 488
сьогодні 13:00 Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі
Юлія Михайлова 11102
сьогодні 12:00 Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
Яніна Ткачук 3940
сьогодні 09:00 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 11674
Новини
Більше новин
Залиште відгук