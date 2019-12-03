Тіна Кароль приголомшила еротичним фото в боді

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль розбурхала мережу сексапільним знімком. Артистка опублікувала світлину на інстаграм-сторінці, поставши перед прихильниками у чорному боді.

Співачку Тіну Кароль давно називають секс-символом вітчизняного шоу-бізнесу. Це і не дивно, адже кожен публічний вихід артистки гармонійно поєднує жіночність та сексуальність. Здебільшого Тіна Кароль постає перед прихильниками у дизайнерських сукнях зі спокусливим декольте або ж розрізом на нозі. Однак цього разу знімок зірки перевершив усі очікування підписників її блогу.

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Тіна Кароль знялась у звабливій фотосесії, примірявши чорне боді від бренду Unique Lingerie. Вбрання підкреслило стрункі форми артистки та оголило її ноги. Еротичності знімку додала поза, яку обрала Тіна Кароль. Ймовірно, завдяки їй світлина отримала шалену популярність після публікації.

Відомо, що автором фото була Анна Гончарова. Фотограф не вперше співпрацює з Тіною Кароль та створює для неї ефектні чорно-білі знімки. Раніше артистка поставала перед камерою Гончарової у чорних штанах та майці або ж у сітчастій сукні. Як і на новому кадрі, буденний look Тіна Кароль з легкістю перетворила на фешн-образ, додавши до світлин своєї особливої пікантності.