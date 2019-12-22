Тіна Кароль приміряла костюм різдвяного пряника: кумедне фото

Українська співачка Тіна Кароль активно готується до серії грандіозних концертів із назвою "Різдвяна історія". У мережі поп-діва вже встигла опублікувати кадри із залаштунків проєкту, а на одному з них вона постала у костюмі святкового пряника.

Відповідним кадром Тіни Кароль поділились представники її фан-групи. На кумедному фото видно, як співачка проводить репетицію до "Різдвяної історії". Тіна, яка зазвичай постає у спокусливих та елітних сукнях, приміряла великий костюм пряника. Курйозності знімку додала і поза, яку обрала Тіна Кароль: зірка розставила в сторону руки, що нагадувало форму різдвяного печива.

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Раніше артистка ділилась кадрами із "Палацу Спорту", де і пройде шоу "Різдвяна історія". На фото та відео видно, що Тіна Кароль обрала зимові декорації, які допоможуть створити особливу атмосферу в залі. Чи вийде артистка у костюмі пряника – глядачі зможуть побачити вже 22-24 грудня.

В анонсі до події Тіна Кароль зізнавалась, що готує багато сюрпризів для меломанів. У "Різдвяній історії" глядачі зможуть по-іншому глянути на традиційні колядки, які з якихось причин втрачають свою популярність. Тому проєктом Тіна Кароль хоче відродити традицію співати пісні в родинному колі та згуртувати всю Україну.

Проєктом "Різдвяна історія" я хочу об’єднати нас святом української музики, нагородити суспільною увагою та визнанням справжніх героїв цього року, відродити традиції колядування та щедрування, отримати задоволення від новорічного святкування у колі друзів, своєї родини та своїх кумирів! Адже поки живі традиції – жива країна,

– наголосила Тіна Кароль.

Відомо, що концерти пройдуть у Києві 22 грудня (16:00 та 20:00), 23 та 24 грудня (20:00). А вже 13 та 14 січня Львів зустрічатиме "Різдвяну історію з Тіною Кароль". До столичного шоу долучились і знамениті артисти. Зокрема, Дзідзьо, гурт "Беz обмежень", Монатік, "Время и Стекло", Юлія Саніна та гурт The HARDKISS, KAZKA, Олег Скрипка, "Жіночий Квартал", Мішель Андраде, KHAYAT. Долучиться до шоу і оркестр Збройних Сил України, в якому колись виступала Тіна Кароль.