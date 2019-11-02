Тіна Кароль приміряла образ сексі-кролика для костюмованої вечірки
Популярна українська співачка Тіна Кароль відсвяткувала Геловін-2019 в одному з київських ресторанів. Для костюмованої вечірки артистка перевтілилася у звабливого кролика.
Фото та відео зі святкування Тіни Кароль Геловіну опублікувала фан-сторінка співачки в інстаграмі.
Читайте також: Андре Тан перевтілився у Карла Лагерфельда на Геловін-2019: фото
Для вечірки артистка приміряла образ грайливого кролика. Українка одягнула обтислу чорну сукню з напівпрозорим ефектом, яку доповнила обручем із вуаллю та мереживними вушками.
Також Кароль для виходу обрала не менш ефектні червоні туфлі-човники зі стразами червоного кольору. Завершується look білявки яскравою червоною помадою на губах.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Спочатку було дуже складно, – Моніка Беллуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселемсьогодні , 15:40
-
Про Лесю Українку, Івана Франка та інших: мережу підриває тизер українського серіалу "Плеяда"сьогодні , 12:23
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 10 випуск: хто з учасників не витримав пекельних випробувань Геловіна1 листопада , 22:12
Коментарі