Тіна Кароль приміряла образ сексі-кролика для костюмованої вечірки

Популярна українська співачка Тіна Кароль відсвяткувала Геловін-2019 в одному з київських ресторанів. Для костюмованої вечірки артистка перевтілилася у звабливого кролика.

Фото та відео зі святкування Тіни Кароль Геловіну опублікувала фан-сторінка співачки в інстаграмі.

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Для вечірки артистка приміряла образ грайливого кролика. Українка одягнула обтислу чорну сукню з напівпрозорим ефектом, яку доповнила обручем із вуаллю та мереживними вушками.

Також Кароль для виходу обрала не менш ефектні червоні туфлі-човники зі стразами червоного кольору. Завершується look білявки яскравою червоною помадою на губах.