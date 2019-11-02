Тіна Кароль приміряла образ сексі-кролика для костюмованої вечірки

526 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Колаж LifeStyle 24

Популярна українська співачка Тіна Кароль відсвяткувала Геловін-2019 в одному з київських ресторанів. Для костюмованої вечірки артистка перевтілилася у звабливого кролика.

Фото та відео зі святкування Тіни Кароль Геловіну опублікувала фан-сторінка співачки в інстаграмі

Читайте також: Андре Тан перевтілився у Карла Лагерфельда на Геловін-2019: фото

Для вечірки артистка приміряла образ грайливого кролика. Українка одягнула обтислу чорну сукню з напівпрозорим ефектом, яку доповнила обручем із вуаллю та мереживними вушками.

Також Кароль для виходу обрала не менш ефектні червоні туфлі-човники зі стразами червоного кольору. Завершується look білявки яскравою червоною помадою на губах.

 

 

 

 

 

 

blog_ava
Ще одна країна поскаржилася на скандальну заяву Макрона про "нелегальні банди"
сьогодні
1991
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
1 листопада 20:15 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 184
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
1 листопада 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 862
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1 листопада 11:39 Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1694
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
1 листопада 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 1220
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
1 листопада 09:53 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 1 – 3 листопада
127
Новини
Більше новин
Залиште відгук