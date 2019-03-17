Тіна Кароль приміряла пікантні вбрання від українського дизайнера: фото

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Тіна Кароль в пікантних образах
Тіна Кароль в пікантних образах / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль часто оновлює свій гардероб яскравими та елегантними вбраннями. Та не тільки знамениті брендові речі приміряє зірка. Вона часто надає перевагу виробам українських дизайнерів.

Тіна Кароль – своєрідний еталон жіночності в українському шоу-бізнесі. Тому в її гардеробі є чимало суконь, що додають вигляду ніжності та елегантності. Однак не бракує знаменитості й пікантного одягу. 

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На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль похизувалась серією весняних фото, на яких постала у стильному вбранні від Artem Klimchuk. Зокрема, артистка засвітилась в ультракороткій сукні чорного кольору, яку доповнила колготками в сітку. Перед камерою Тіна Кароль сіла на високому стільці, показавши свої стрункі ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Приміряла українська співачка й чорну сукню з прозорим верхом від Artem Klimchuk. Окрім цього, з колекцій дизайнера Тіна Кароль обрала пікантний топ, піджак з тілесними лосинами і картате пальто, які виглядали приголомшливо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Тіна Кароль Музика
Джерело: LifeStyle 24
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