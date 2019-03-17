Тіна Кароль приміряла пікантні вбрання від українського дизайнера: фото

Співачка Тіна Кароль часто оновлює свій гардероб яскравими та елегантними вбраннями. Та не тільки знамениті брендові речі приміряє зірка. Вона часто надає перевагу виробам українських дизайнерів.

Тіна Кароль – своєрідний еталон жіночності в українському шоу-бізнесі. Тому в її гардеробі є чимало суконь, що додають вигляду ніжності та елегантності. Однак не бракує знаменитості й пікантного одягу.

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На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль похизувалась серією весняних фото, на яких постала у стильному вбранні від Artem Klimchuk. Зокрема, артистка засвітилась в ультракороткій сукні чорного кольору, яку доповнила колготками в сітку. Перед камерою Тіна Кароль сіла на високому стільці, показавши свої стрункі ноги.

Приміряла українська співачка й чорну сукню з прозорим верхом від Artem Klimchuk. Окрім цього, з колекцій дизайнера Тіна Кароль обрала пікантний топ, піджак з тілесними лосинами і картате пальто, які виглядали приголомшливо.