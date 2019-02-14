Тіна Кароль приміряла романтичні образи для глянцю: стильні фото

Українська співачка Тіна Кароль є справжнім еталоном жіночності та ніжності. Саме в такому образі зірка погодилась на фотосесію для відомого глянцю.

Попри чималу кількість вокальних проектів та записи нових пісень, Тіна Кароль приділяє велику увагу своєму блогу. Прихильники артистки завжди очікують її нових знімків та роликів, відтак зірка не підводить їх, публікуючи яскраві кадри.

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Днями на її Instagram-сторінці з'явились результати стильної фотосесії. Згідно з дописом, Тіна Кароль приміряла легкі весняні образи для українського Vogue. Перед камерою співачка постала у перуці з хутра та накидці. Чорно-біле фото приголомшило мережу.

Інші образи Тіни Кароль були наповнені ніжністю та романтичністю. Зірка постала перед прихильниками у стильних чорно-гірчичній та молочній сукнях, розпустивши своє розкішне хвилясте волосся.

"Бути, а не здаватися", – загадково підписала вона фото.

Окрім цього, Тіна Кароль вирішила пригадати іншу свою зйомку. Для журналу Elle у 2017 році співачка вбрала чорну сукню з фатину та позувала на фоні багатоповерхівок із золотими кульками.