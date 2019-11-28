Тіна Кароль приміряла розкішну білу сукню від Alexander McQueen: фото

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Тіна Кароль на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" / Instagram / @tina_karol

Поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль зачарувала прихильників новим знімком. Артистка показала фото, на якому постала у білосніжній сукні від знаменитого бренду Alexander McQueen.

Приталену вечірню сукню Тіна Кароль одягнула для зйомок новорічного шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Ефектне вбрання зі шлейфом поп-співачка замовила у бренду Alexander McQueen, речі якого залюбки носять голлівудські зірки та королівські модниці. Згідно із фото, сукня Тіни Кароль мала особливий крій, який допоміг їй підкреслити струнку фігуру.

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Відомо, що артистка вже другий рік поспіль бере участь у створенні вокального проєкту, тому знайшла вільний час для зйомки. На "Вечорі прем'єр" Тіна Кароль виконала свій новий хіт "Иди на жизнь", для якого створила оригінальну постановку з рухомою конструкцією. Глядачі проєкту зможуть побачити її виступ перед Новим роком, 25 грудня, а сама співачка відверто зізналась, що для шоу їй довелось перебороти фобію. 

Для мене це найбільший страх. Неймовірно страшно співати, перебувати на висоті і ще й бути артистом... Я йду назустріч своїм страхам. Боюсь, тремчу, знаю, що зараз буде відповідально, але якщо я це не робитиму раз за разом, то не зможу побороти свій страх,
– зізналась Тіна Кароль.

Тіна Кароль – любителька брендових речей. Вона щотижня дивувала глядачів "Танців з зірками 2019" новими ефектними виходами у дорогих сукнях. Зокрема, Тіна Кароль постала перед камерами у блискучих виробах від британського дизайнера David Koma, який є улюбленим брендом Сіари та "ангелів" Victoria's Secret. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль Новини LifeStyle
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