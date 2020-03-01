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Тіна Кароль привітала прихильників з першим днем весни: спокусливе фото

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Співачка Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль продовжує вражати прихильників пристрасними світлинами. Артистка спокусливо привітала підписників з першим днем весни.

Тіна Кароль є однією з найпривабливіших жінок українського шоу-бізнесу. Нею захоплюються мільйони. На своїй сторінці в інстаграмі співачка вкотре поділилася фотографією, від якої неможливо відірвати погляду.

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На знімку улюблениця мільйонів позує в бюстгальтері, проте ми можемо побачити лише шлейку від нього. В неї нюдовий макіяж, а волосся вкладене в "мокру" зачіску та зібране у хвіст. Пристрасті кадру додають пасма волосся, які спадають на обличчя.

Особливого шарму додає чорно-білий тон фотографії та погляд Тіни, який зачаровує.

Виконавиця коротко підписала публікацію:"Весна!"

Пропонуємо переглянути добірку спекотних фотографій української попдіви.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Тіна Кароль
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