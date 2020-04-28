Тіна Кароль привітала Романа Сасанчина з перемогою: Ти гідний син своєї країни!

Вже другий день у мережі не припиняють обговорювати результати фінального випуску шоу "Голос країни-10". За результатами голосування глядачів, перемогу здобув Роман Сасанчин. Свого підопічного вирішила привітати Тіна Кароль.

На інстаграм-сторінці Тіна Кароль розмістила допис, у якому подякувала організаторам "Голосу країни-10" за неперевершене шоу та всім учасникам своєї команди. Не оминула вона увагою і тріумфатора вечора – Романа Сасанчина, який вже вдруге з нею виборює перемогу на вокальному проєкті.

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Я вдячна своїй команді, кожен з вас – мої ювілейні і особливі! І вітаю Романа Сасанчина із заслуженою перемогою на проєкті! Подвійний удар, подвійна перемога, Ромо, це історично. Ти гідний син своєї країни!

– наголосила Тіна Кароль.

Зазначимо, що до цього учасника "Голосу" зіркова тренерка мала особливий трепет. Все тому, що Роман Сасанчин був вокалістом у її команді "Голос. Діти 2". Тоді хлопець здобув перемогу, а Тіна Кароль від спілкування з ним отримала натхнення написати пісню "Україна – це ми".

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Тіна Кароль вже вп'яте перемагає на проєкті "Голос країни". У 2015 вона здобула головний кубок з талановитим вокалістом Антоном Копитіним. Після початку бойових дій на Сході України він покинув рідний Донецьк та наразі будує свою вокальну кар'єру в Києві.

Дивіться виступ Антона Копитіна на "Голосі країни": відео

У 7 сезоні "Голосу" перемогу здобув священник Олександр Клименко. Він почав співати після денних літургій в церкві та вирішив усій країні показати свій талант.

Дивіться виступ Олександра Клименка на "Голосі країни-7": відео

У проєкті "Голос. Діти 3" Тіна Кароль допомогла вибороти перемогу Еліні Іващенко. Дівчина досі займається музикою та у 2020 році претендувала на можливість представляти державу на Євробаченні-2020.

Дивіться виступ Еліни Іващенко на "Голосі. Діти 3": відео

І подвійним тріумфатором команди Тіни Кароль став Роман Сасанчин. Після невдалої спроби потрапити на шоу у 10 років він повернувся та став учасником "Голос. Діти 2". Історія звичайного хлопця з села на Тернопільщині надихнула всіх українців, тому вони підтримали талановитого вокаліста у фіналі проєкту.

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Дивіться виступ Романа Сасанчина на "Голос. Діти 2": відео

Вже у 2020 році він вирішив нагадати всім про себе та повернувся на проєкт. Роман Сасанчин потрапив до Дана Балана, а в нокаутах отримав місце у команді Тіни Кароль. Саме з нею вокаліст вдруге отримав головний кубок "Голосу", в що і досі не може повірити.

Дивіться виступ Романа Сасанчина у "Голосі країни-10": відео