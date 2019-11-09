Тіна Кароль прокоментувала чутки про роман з Даном Баланом

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Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @danbalan

Українська співачка Тіна Кароль після спільного виступу з Даном Баланом на проєкті "Танці з зірками" спровокувала чимало чуток про їхній роман. У новому інтерв'ю знаменита білявка прокоментувала своє особисте життя та спростувала інформацію про стосунки з молдовським співаком.

Тіна Кароль в інтерв'ю виданню "Факти" заявила, що вона досі кохає свого чоловіка Євгенія Огіра, який помер у 2013 році. За словами співачки, її серце зайняте сином Веніаміном.

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На сьогодні я не зустріла людину, з яким можу відчувати себе безтурботно. А може бути, і не шукаю. У моєму житті є тільки син і музика. На цьому крапка,
– сказала Тіна.

Кароль зізнається, наразі щодо теми заміжжя не будує ілюзій та не прагне до цього. А на питання про стосунки між зіркою і Даном Баланом відповідає: "Мені й самій цікаво".

"Пісня "Додому", яку ми виконали, була спеціально створена для "Танців з зірками" – Дан в образі графа Дракули, а я – білого ангела. І все ж незрозуміло: зцілився Дракула або затягнув ангела в тлінний світ? Ось і подивимося", – пояснює артистка.

 

Знаменитість відзначає, що на сцені усе було по-справжньому: збентеження, грайливість і інтрига. "А як можна так зіграти? Якби все було не по правді, все б відчули фальш", – переконує Тіна.

Крім того, Кароль розповіла, що для неї єдиним другом є тільки син. Також вона не полюбляє розкривати особисті секрети, особливо жіночі, іншим людям.

"Не вважаю за потрібне обтяжувати когось своїми таємницями, особливо жіночими. Не всі готові порадіти за іншу людину. Для мене не існує формули дружби. Єдиний мій друг – син. Мені не нудно і не сумно одній. Мені шалено подобається тиша, ізоляція. Вільний час використовую для того, щоб сконцентруватися, зібратися... зайнятися самоосвітою. А не для того, щоб вислухати чергову історію під келих вина", – зазначила співачка.

 

Що відомо про дует Тіни Кароль і Дана Балана?

За кілька днів до 10 випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори оголосили, що запрошеним гостем стане Дан Балан. Знаменитий молдовський вокаліст презентував на проєкті першу спільну пісню з Тіною Кароль "Домой". Автори шоу анонсували, що артисти виконають не тільки трек, але й станцюють віденський вальс. Однак Тіна і Дан надали перевагу романтичній постановці на рухомому підвищенні.

Під час виступу Тіна Кароль та Дан Балан були дуже ніжними один до одного та більше дивились один одному в очі, аніж в камеру. Тому у мережі одразу ж припустили, що між співаками знов спалахнула особлива симпатія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

Раніше знаменитості були суддями "Голосу країни-9". Саме в цьому шоу Дан Балан проявляв особливі знаки уваги до Тіни Кароль, дарував квіти та співав їй пісні. Після завершення проєкту артист відверто розповів, що найкраще, що було на "Голосі" – це поп-діва Тіна. Відтак у мережі припустили, що Дан закохався, а дуетна пісня – черговий знак уваги.

Виступ Тіни Кароль і Дана Балана: дивіться відео

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Дан Балан
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