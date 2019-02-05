Тіна Кароль проти Дакоти Джонсон: хто виглядає ефектніше

Українська співачка Тіна Кароль під час свого щорічного шоу "Різдвяна історія" виступила в багатьох містах України. Окрім надзвичайного співу, зірка вразила шанувальників ще й стильним та яскравим вбранням, яке одягала для виходів на сцену.

У Львові Тіна Кароль запалила публіку у трьох різних образах. Одним з них став сріблястий комбінезон з оригінальним вирізом декольте, яке звабливо підкреслило фігуру співачки.

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Тіна Кароль / M&M Photography / 24 канал

Сукню такого ж самого стилю одягнула й зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон 1 лютого 2018 року у Лос-Анджелесі. Однак голлівудська акторка зробила акцент на червоному кольорі.



Дакота Джонсон і Джеймі Дорнан / Twitter / @AllJamieDNews