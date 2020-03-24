Тіна Кароль на карантині проводить час із сином: відео

Відома українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль проводить час на карантині разом із сином. Знаменитість рідко бачиться з ним, то ж це чудова нагода побути вдвох.

Карантин через вірусну пневмонію, яку спричинив коронавірус, змусив увесь світ зупинитися. Батьки більше часу проводять з дітьми, є можливість зайнятися тим, що давно відкладали на потім. Зірки активно діляться в мережі своїми заняттями на карантині. Тіна Кароль показала прихильникам, як відпочиває разом із сином Веніаміном.

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Знаменитість закликала усіх залишатися вдома та берегти себе. Тіна зазначила, що можна час, який у нас зараз є, використати з користю для себе та рідних. Артистка вважає, що зараз саме той період, коли можна надолужити втрачений матеріал та дізнатися щось нове. А бути вдома разом із дітьми – це дуже круто.

Тіна та Веніамін зображені на відео на подвір'ї заміського будинку. Мама та син щасливі, бо нарешті досхочу можуть насолодитися компанією один одного.

Зазначимо, станом на 23 березня, у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більше за 101 000 одужали. В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли.Людей закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, які можуть убезпечити від інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу