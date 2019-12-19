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Тіна Кароль готується до особливого шоу "Різдвяна історія": що про це відомо

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Тіна Кароль "Різдвяна історія": дата і анонс концертів / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль вже другий рік поспіль готується дати святкові концерти із назвою "Різдвяна історія". Артистка залучила до шоу своїх колег та готує серію виступів у Києві та Львові. В які дати відгримлять концерти та чого очікувати від них – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Ще перед стартом приготувань до музичного шоу Тіна Кароль зізналась, що відтепер щороку проводитиме різдвяний концерт. За словами артистки, дуже важливо зберегти для наступних поколінь українські традиції та показати красу колядок.

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"У наш час люди втратили віру в чудо. Ми перестали ділитися своїм добром і любов'ю. Але диво – реально, традиції живі, і не тільки в вечір перед Різдвом. Вони супроводжують нас усе життя, потрібно лише відкрити свої очі і серце, дозволити добру увійти в свою душу. Я мрію, щоб цей концерт допоміг людям пронести вогонь добра в душі не тільки на Різдвяні свята, а й через все своє життя, адже це залежить тільки від нас самих", – пояснила Тіна Кароль.

Артистка підготувала для меломанів багато сюрпризів. Зокрема, знайомі колядки у виконанні Тіни Кароль зазвучать абсолютно по-іншому. Співачка створювала нову обробку пісень спільно з композиторами та артистками. Також прихильники зможуть почути знані хіти Тіни Кароль. 

Проєктом "Різдвяна історія" я хочу об’єднати нас святом української музики, нагородити суспільною увагою та визнанням справжніх героїв цього року, відродити традиції колядування та щедрування, отримати задоволення від новорічного святкування у колі друзів, своєї родини та своїх кумирів! Адже поки живі традиції – жива країна,
– наголосила Тіна Кароль. 

Згідно з офіційною інформацією, концерти пройдуть у Києві 22 грудня (16:00 та 20:00), 23 та 24 грудня (20:00). У столичному "Палаці Спорту" встановлять новорічні декорації, які допоможуть створити святкову атмосферу. А вже 13 та 14 січня Львів зустрічатиме "Різдвяну історію з Тіною Кароль". Концерти пройдуть в Оперному театрі. 

Цікаво, що до "Різдвяної історії" долучились і знамениті артисти, які постануть перед глядачами у незвичних образах. Наразі відомо, що Дзідзьо вийде на сцену в костюмі імбирного пряника. Артист заспіває відому українську колядку "Нова радість стала", об'єднавши її з хітом "Вихідний". гурт "Беz обмежень" виконає колискову Silent night, поєднавши її з треком "Зорі запалали". Також на столичних концертах зазвучать колядки Монатіка, "Время и Стекло", Юлії Саніної та гурту The HARDKISS, KAZKA, Олега Скрипки, "Жіночого Кварталу", Мішель Андраде, KHAYAT. Долучиться до шоу і оркестр Збройних Сил України, в якому колись виступала Тіна Кароль. 

Яким буде шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль": дивіться відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Музика Тіна Кароль Анонс Концерти
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