Тіна Кароль розповіла про неприємний новорічний інцидент

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Тіна Кароль випадково перевернула ялинку
Тіна Кароль випадково перевернула ялинку / Instagram / @tinakarol_fantina

Перед Новим роком співачка Тіна Кароль поділилась зі своїми прихильниками неприємною історією, яка сталась в її помешканні. Зірка зізналась, що її ялинка перевернулась.

Українська співачка Тіна Кароль змушена ще раз декорувати новорічне дерево. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram, а згодом відповідна інформація з'явилась і на фан-сторінці зірки. 

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За словами Тіни Кароль, дерево було прикрашене скляними іграшками, тому під час інциденту вони вщент розбились. Артистка відверто розповіла, як їй вдалось позбутись скла в помешканні та очистити підлогу.

"Сьогодні впала ялинка! Новорічні скляні іграшки розбилися вщент! На допомогу мені був совок і щітка для битого скла, потім скотч для підлоги... Господиня", – зізналась Тіна Кароль. 

Прихильники зірки одразу ж відреагували на історію співачки. Вони розповіли, що теж мали таку неприємність перед Новим роком та, не зважаючи на інцидент, побажали Тіні веселих свят.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новорічні свята Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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