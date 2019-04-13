Тіна Кароль розповіла про своє незвичне захоплення: відео

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль зізналася шанувальникам у соціальних мережах у тому, що обожнює садівництво і її хобі – це вирощувати троянди.

За словами Тіни Кароль в Instagram-Stories, садівництво приносить їй багато радості. У коротких роликах артистка показала свій город. Відео опублікували пізніше на фан-сторінці співачки.

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Зірка також розповіла прихильникам подробиці, як краще підготуватися до нового сезону. 

Хто не знав, я дуже люблю садівництво, вирощувати троянди, а ось мій город. І ми готові до нового сезону, до нових плодів, ось так ми побудували систему поливу, кому цікаво, беріть приклад. Дуже радію через це. Дивно, але такі прості речі іноді дійсно радують,
– зазначила Кароль.

Тіна Кароль показала свій город: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Музика
Джерело: LifeStyle 24
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