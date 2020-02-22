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Тіна Кароль сексуально виступила на Нацвідборі Євробачення-2020: відео

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Тіна Кароль виступила на Нацвідборі Євробачення-2020 / Instagram / @tina_karol

У 2020 році Національний відбір Євробачення прикував увагу всіх меломанів. У шоу взяли участь маловідомі колективи, які поборолись за можливість представляти державу на міжнародному конкурсі. Окрім цього, суддівське крісло зайняла топова співачка Тіна Кароль, яка у фіналі не тільки оцінювала виступи, але й сама презентувала ефектний перформанс.

Тіна Кароль виступила перед самим оголошенням результатів голосування, коли весь зал та глядачі завмерли в очікуванні оголошення даних. Тому всі з цікавістю спостерігали за кожною деталлю ефектного шоу від поп-діви. 

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Цікаво, що до останнього артистка не зізнавалась, яку ж пісню підготувала для фіналу Національного відбору Євробачення-2020. Тіна Кароль розпочала виступ новим хітом зі свого репертуару – "Вільна". Емоційну пісню співачка виконує з Юлією Саніною, однак на шоу Тіна Кароль виконала композицію соло. 

На сцену вона вийшла у стильному монохромному образі. Тіна Кароль змінила звабливу сукню на штани, боді і тренч у стилі oversize. А вже в наступному етапі свого виступу артистка зняла одяг, залишившись у сексуальному боді. В такому образі вона виконала пісню "Ніжно". 

Дивіться виступ Тіни Кароль у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео

Як відомо, у 2006 році Тіна Кароль виступала на Євробаченні. В грецьких Афінах співачка виконала ритмічний трек Show Me Your Love, який допоміг їй посісти 7 місце. Артистка є активною учасницею розважальних шоу, зокрема, вона – тренер "Голосу країни-10". Саме тому Тіна Кароль стала запрошеною суддею Національного відбору Євробачення-2020. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Євробачення 2020 Тіна Кароль Новини України Музика LifeStyle
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