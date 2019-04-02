Тіна Кароль та "Бумбокс" заявили про прем'єру спільної пісні

Знаменита співачка, поп-діва українського шоу бізнесу Тіна Кароль записала спільну пісню разом з гуртом "Бумбокс". Відомо, що музиканти разом представлять композицію та кліп у четвер, 4 квітня.

Тіна Кароль зробила сенсаційну і несподівану для українців заяву. На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила про нову музичну колаборацію. Українська поп-діва оголосила про прем'єру пісні під назвою "Безодня", яку вона записала разом з гуртом "Бумбокс".

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Таке ж оголошення зробили учасники гурту на своїй сторінці в Instagram. Також вони повідомили, що 4 квітня о 20:00 годині відбудеться прем'єра пісні та кліпу. А також у прямому ефірі в соціальних мережах Instagram та Facebook Тіна Кароль разом з гуртом "Бумбокс" дадуть ексклюзивне інтерв'ю та виконають композицію наживо.