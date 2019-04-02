Тіна Кароль та "Бумбокс" заявили про прем'єру спільної пісні

294 Читать новость на русском
Тіна Кароль і "Буомбокс" записали пісню
Тіна Кароль і "Буомбокс" записали пісню / Колаж: LifeStyle 24

Знаменита співачка, поп-діва українського шоу бізнесу Тіна Кароль записала спільну пісню разом з гуртом "Бумбокс". Відомо, що музиканти разом представлять композицію та кліп у четвер, 4 квітня.

Тіна Кароль зробила сенсаційну і несподівану для українців заяву. На своїй сторінці в Instagram співачка повідомила про нову музичну колаборацію. Українська поп-діва оголосила про прем'єру пісні під назвою "Безодня", яку вона записала разом з гуртом "Бумбокс".

Читайте також: "Голос країни-9": Тіна Кароль прийшла на вокальні нокаути у стильній сукні

Таке ж оголошення зробили учасники гурту на своїй сторінці в Instagram. Також вони повідомили, що 4 квітня о 20:00 годині відбудеться прем'єра пісні та кліпу. А також у прямому ефірі в соціальних мережах Instagram та Facebook Тіна Кароль разом з гуртом "Бумбокс" дадуть ексклюзивне інтерв'ю та виконають композицію наживо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

blog_ava
Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
сьогодні
27969
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Бумбокс Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2638
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
238
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
1 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 6675
Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
31 березня 19:11 Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
6370
Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
31 березня 14:08 Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах
4790
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук