Тіна Кароль відкрила прямі ефіри "Голосу країни-9" в яскравій сукні: фото і відео

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Тіна Кароль на "Голосі країни-9"
Тіна Кароль на "Голосі країни-9" / Instagram / @tina_karol

Як виглядати стильно та елегантно – чудово знає Тіна Кароль. Співачка відкрила перший прямий ефір розважального шоу "Голос країни-9" в ефектній рожевій сукні.

У неділю, 7 квітня, в Україні відбувся 12 випуск шоу "Голос країни 9 сезон". Вперше учасники вокального проекту виконали композиції у прямому ефірі та продемонстрували ефектні постановки.

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Та хоч велика увага була прикута до виступів вокалістів, яскрава поява зіркового тренера Тіни Кароль приголомшила всіх глядачів. Співачка постала перед камерами у яскравій та витонченій рожевій сукні. Зона декольте вбрання була оздоблена камінчиками, що додало розкоші її вигляду. Цього разу Тіна Кароль зробила легке хвилясте волосся та макіяж з акцентом на червоні губи. 

Зірка не приховувала, що переживала перед виходом на сцену та вболівала за кожного учасника своєї команди. 

Вкотре тремчу, як осиковий лист! Переживаю за кожного учасника. Захоплююся ентузіазмом і відданістю цьому шоу всією командою "Голосу країни-9". У цьому і є секрет – кожен самовіддано вірить і віддається повністю! Для мене "Голос країни" – це справа честі!
– розповіла Тіна Кароль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Не менш стильними були й попередні виходи Тіни Кароль на шоу. На "сліпі прослуховування" артистка вбрала дизайнерську сукню з кишенями, яку Дан Балан асоціював із кенгуру. А вже в інших випусках "Голосу країни" Тіна приміряла плаття з трендовим обручем та приталене картате вбрання. Всі образи викликали захват у зіркових тренерів та глядачів.

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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