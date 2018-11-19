Тіна Кароль відсвяткувала ювілей сина у Лондоні: відеофакт

Популярна співачка Тіна Кароль попри насичений гастрольний графік не забуває про своїх рідних. Артистка відсвяткувала ювілейний 10-ий день народження свого сина Веніаміна.

18 листопада сину Тіни Кароль виповнилось 10 років. Веніамін, який навчається та живе у Великобританії, вирішив відсвяткувати день народження у колі друзів.

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На ювілей приїхала і його зіркова мама – Тіна Кароль. Артистка запросила дітей до одного із розважальних центрів Лондона. Там знаменита українка почастувала друзів свого сина улюбленими стравами дітей – піцою, картоплею фрі та іншими смаколиками. Окрім цього, школярі мали змогу розважитись. На кадрах, опублікованих Тіною Кароль в Instagram-Stories, видно, що у розважальному центрі чимало ігрових автоматів.

Не забула Тіна Кароль і про святковий торт. 10-річний Веніамін задув свічки під бурхливі овації його друзів.

Варто зазначити що прихильники артистки засипали хлопчика привітаннями. Після свята Веніамін записав слова подяки всім людям, що написали йому в блозі його зіркової мами. Син Тіни Кароль звернувся до фан-групи англійською та українською, чим розчулив мережу.